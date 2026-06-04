Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm Lê Hồng Phong (37 tuổi, trú phường Hà Lầm) và Trần Văn Thành (36 tuổi, trú phường Cẩm Phả, cùng tỉnh Quảng Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Lê Hồng Phong kết hôn với người phụ nữ và sinh sống tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2024. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định bí mật ghi hình hoạt động của lực lượng CSGT với mục đích tìm kiếm sai phạm hoặc tạo sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 10/2025, Phong liên hệ với Trần Văn Thành, là người quen của mình, để bàn bạc kế hoạch thực hiện hành vi trên. Từ tháng 5/2026, cả hai mua các thiết bị camera ngụy trang, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn Hà Tĩnh.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo thỏa thuận, nếu việc tống tiền thành công, Phong sẽ hưởng 85% số tiền chiếm đoạt được, Thành hưởng 15%.

Sau khi thu thập hình ảnh, video, các đối tượng tự xưng là phóng viên đã đưa ra những nhận định mang tính suy diễn, quy chụp sai phạm đối với cán bộ đang thi hành công vụ. Nhóm này đồng thời đe dọa sẽ gửi tài liệu đến cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan báo chí nhằm gây áp lực, buộc các nạn nhân phải đưa tiền.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.