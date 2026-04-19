Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 75 bị can về nhiều tội danh. Trong đó, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với người có tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra cho thấy, Mr Pips đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: CACC

Các đồng phạm của Phó Đức Nam

Trong số các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với Phó Đức Nam có ông Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của Nam), bà Lê Thị Liễu (SN 1969, mẹ của Nam) và ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Trong vụ án này, “cánh tay phải đắc lực” của Phó Đức Nam được xác định là bị can Lê Khắc Ngọ. Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Lê Khắc Ngọ được Phó Đức Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, tài sản Lê Khắc Ngọ chiếm đoạt của những người bị hại là hơn 216 tỷ đồng.

Vụ án có 83 người liên quan, CQĐT đề nghị truy tố 75 người. Đối với 8 bị can đang bỏ trốn (gồm: Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), Vương Phương Anh, Đặng Hoàng Liên Anh, Trịnh Văn Thái, Phan Thị Hoa, Trần Văn Lam, Lê Hà Trang, Trần Quốc Huy), CQĐT quyết định truy nã và tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT cũng tách hành vi của 1.722 đối tượng làm việc tại các văn phòng nhưng chưa xác định được bị hại, chưa đủ căn cứ để xử lý.

Theo CQĐT, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép.

Nhóm đối tượng dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật như: bố trí các bộ phận làm việc độc lập; liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT (Zalo, Telegram, Signal, ứng dụng Zoiper...) trong liên lạc, quảng cáo cho hoạt động của sàn giao dịch trái phép…