Hình ảnh camera ghi lại cảnh một cụ bà Christine (83 tuổi) tại Nottingham bị ép viết tấm séc đã góp phần phanh phui đường dây lừa đảo chuyên nhắm vào người cao tuổi tại Anh. Trong đoạn ghi hình, đối tượng còn hướng dẫn bà cách trả lời nếu ngân hàng liên hệ xác minh giao dịch và yêu cầu bà không tiết lộ sự việc cho người khác.

Nhóm đối tượng dụ dỗ bà Christine chuyển tiền. Ảnh: Nottinghamshire Police/SWNS

Theo cơ quan điều tra, Charlie Lee (57 tuổi) và James Cunningham (41 tuổi) giả danh thợ sửa mái nhà để tiếp cận cụ bà Christine.

Trong vòng 5 tháng, các đối tượng đã lấy hơn 30.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng) từ bà Christine với lý do thực hiện các công việc sửa chữa mái nhà.

Trong bản tường trình gửi cơ quan chức năng, Christine cho biết bà cảm thấy bị gây áp lực và không thể từ chối các yêu cầu của nhóm người này. Bà nói họ liên tục xuất hiện và khiến bà lo sợ.

"Tôi cảm thấy như bị bắt nạt và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc viết séc cho họ. Họ khiến tôi cảm thấy không an toàn trong chính ngôi nhà của mình", bà cho biết.

Quá trình điều tra sau đó xác định, nhà bà Christine chỉ cần thay một phần nhỏ lớp vữa trên mái nhà, nhưng số tiền bà phải trả lớn hơn rất nhiều so với lỗi đó.

Theo cảnh sát, bà là nạn nhân đầu tiên trong số 11 người bị lừa trả tiền cho các dịch vụ sửa mái nhà kém chất lượng hoặc không hề được thực hiện.

Cuộc điều tra mở rộng cho thấy đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 880.000 bảng Anh (31 tỷ đồng) từ nhiều người cao tuổi trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến tháng 7/2023.

Một nạn nhân khác là người đàn ông 67 tuổi ở Nottingham đã mất hơn 375.000 bảng Anh (13,2 tỷ đồng) tiền tiết kiệm sau nhiều lần bị các đối tượng tiếp cận.

Lee bị bắt tại Coventry vào ngày 18/11/2022, trong khi Cunningham bị bắt tại Essex ngày 10/1/2023.

Mới đây, tại Tòa án Hoàng gia Nottingham, cả hai thừa nhận âm mưu lừa đảo. Tòa tuyên phạt Lee 3 năm 10 tháng tù giam, còn Cunningham nhận mức án 5 năm 10 tháng tù. Do đã bị tạm giam trước đó, Lee đủ điều kiện được trả tự do ngay sau khi tuyên án, The Sun đưa tin ngày 16/6.

Con trai của Lee là Charlie Lee (28 tuổi) cũng thừa nhận tham gia vào các vụ lừa đảo và bị kết án 4 năm 11 tháng tù. Các thành viên khác của nhóm gồm Stephen O'Rourke (56 tuổi), Michelle Fox và Cole Lee (23 tuổi).

Theo hồ sơ vụ án, O'Rourke đã sử dụng số tiền lừa đảo từ nạn nhân để mua 7 chiếc đồng hồ Rolex. Toàn bộ số đồng hồ này sau đó bị cảnh sát thu giữ trong một cuộc khám xét.