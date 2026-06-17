Khi hàng triệu du khách quốc tế đổ về Mỹ để theo dõi các trận đấu, không ít phụ nữ độc thân tin rằng giải đấu sẽ mang đến một "thị trường hẹn hò" hoàn toàn mới, sôi động và hấp dẫn hơn nhiều so với việc quẹt ứng dụng hẹn hò mỗi ngày.

Chi mạnh săn vé xem bóng đá World Cup 2026 để tìm người yêu

Natalie lên kế hoạch từ rất sớm cho hành trình theo chân World Cup. Ảnh: Natalie Tiktok

Natalie, một nhà sáng tạo nội dung tại Los Angeles, cho biết cô đã lên kế hoạch từ rất sớm cho hành trình theo chân World Cup qua nhiều thành phố khác nhau.

"Tôi đã tiết kiệm tiền mua vé ngay từ khi biết Mỹ sẽ đăng cai World Cup. Tôi sẽ đến Philadelphia, Boston, Dallas và nhiều nơi khác để xem các trận đấu cũng như tham dự những lễ hội dành cho người hâm mộ", cô nói.

Natalie cho biết mình đã chi khoảng 2.000 USD (52,6 triệu đồng) cho vé xem các trận đấu, chưa tính chi phí đi lại và lưu trú. Tuy nhiên, với cô, đây là khoản đầu tư xứng đáng.

"Biết đâu tôi sẽ gặp được một người đặc biệt. Khi đó, vài nghìn USD cũng không còn quá quan trọng", cô chia sẻ.

Cô khuyến khích các cô gái độc thân tận dụng khoảng 2 tháng diễn ra World Cup để tìm kiếm người yêu.

"Sẽ thật thú vị khi sau này kể với con rằng, mẹ đã gặp bố con trong kỳ World Cup 2026", cô chia sẻ.

Theo dự báo, World Cup 2026 sẽ thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách đến Mỹ. Đáng chú ý, hơn một nửa trong số đó là nam giới. Nhiều khảo sát cho thấy, ngoài việc thưởng thức bóng đá, không ít du khách còn muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm, khám phá văn hóa địa phương và kết nối với người dân bản xứ.

Đó chính là cơ hội không chỉ Natalie mà còn nhiều phụ nữ độc thân đang hướng tới.

Dee Vel-Baque (33 tuổi), bảo mẫu sống tại bang New Jersey, là một trong số đó. Sống chỉ cách sân vận động MetLife khoảng 30 phút lái xe, cô háo hức chờ đón làn sóng cổ động viên quốc tế sẽ đến khu vực này trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, theo Nypost

"World Cup mang đến vô số sự kiện, bữa tiệc và hoạt động giao lưu dành cho cả người dân địa phương lẫn du khách. Bỗng nhiên, cơ hội gặp gỡ của những người độc thân như tôi được mở rộng đáng kể", cô chia sẻ.

Dee Vel-Baque háo hức chờ đón làn sóng cổ động viên quốc tế đến Mỹ. Ảnh: Diana Velb/Nypost

World Cup 2026 trở thành "sàn mai mối" được ưa thích

Trong bối cảnh nhiều người trẻ tại Mỹ ngày càng cảm thấy mệt mỏi với các ứng dụng hẹn hò, World Cup được xem là cơ hội để tạo ra những kết nối tự nhiên hơn.

Karen Gutierrez (31 tuổi), sống tại Dallas - một trong những thành phố đăng cai giải đấu - cho biết cô vừa tải lại các ứng dụng hẹn hò sau nhiều tháng không sử dụng.

"Tôi đã cập nhật ảnh mới, đăng những bức hình mặc áo đội tuyển Mỹ và Mexico. Tôi muốn hồ sơ của mình mang đậm không khí bóng đá hơn", cô nói.

Gutierrez cũng khéo léo điều chỉnh phần giới thiệu cá nhân để phù hợp với các cổ động viên quốc tế.

Dù là người yêu thích bóng đá, Gutierrez thừa nhận mục tiêu lớn nhất của cô vẫn là có một mùa hè đáng nhớ và biết đâu sẽ gặp được một chàng điển trai, cao trên 1,8m và nói tiếng Tây Ban Nha.

Cô dự định đưa người bạn mới quen đi khám phá những địa điểm giải trí nổi tiếng trong thành phố. Và nếu những buổi đi chơi ấy phát triển thành một mối quan hệ yêu xa, cô sẵn sàng đón nhận.

"Nếu đó là tình yêu đích thực thì càng tuyệt vời. Còn nếu chỉ là một kỷ niệm đẹp của mùa hè World Cup thì cũng đáng để trải nghiệm", cô nói.

Không chỉ những phụ nữ sống tại các thành phố đăng cai mới hào hứng. Nhiều người độc thân ở các bang khác cũng lên kế hoạch du lịch đến New York, Los Angeles hay Miami với hy vọng mở rộng cơ hội gặp gỡ.

Pat Morad (33 tuổi) làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại Chicago, cho biết World Cup đã mang lại cho cô một lý do hoàn hảo để đi du lịch nhiều hơn trong mùa hè này.

"Hẹn hò ở tuổi ngoài 30 đôi khi rất nhàm chán. Tải ứng dụng rồi xóa ứng dụng, sau đó lại tải về là vòng lặp mà nhiều người đã quá quen thuộc. Nhưng khi gắn việc gặp gỡ với một sự kiện thú vị như World Cup, mọi thứ trở nên hào hứng hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Theo Morad, dù có tìm thấy tình yêu hay không, trải nghiệm hòa mình vào bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới cũng đã là một phần thưởng xứng đáng.