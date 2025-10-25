Phố Trần Nhân Tông vốn nổi tiếng là “phố vàng” của Hà Nội, nơi tập trung hàng trăm cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý và trang sức cao cấp. Chỉ trong đoạn phố chưa đầy 1 km, nơi đây tập trung dày đặc các thương hiệu vàng bạc lớn nhất cả nước như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC, Vàng Phú Nhuận (PNJ), Phú Quý hay Bảo Tín Mạnh Hải...

Thời điểm giá vàng tăng mạnh, dòng người ra vào liên tục. Các biển hiệu vàng bạc rực sáng hai bên đường khiến tuyến phố vốn đã sôi động càng thêm náo nhiệt, khẳng định vị thế là “trung tâm vàng bạc” lớn nhất của Thủ đô.

Ngoài ra, con phố này còn được ví là “vàng trong vàng” do nằm sát hồ Thiền Quang và công viên Thống Nhất, kết nối trực tiếp với các trục giao thông chính như Bà Triệu, Phố Huế và Quang Trung, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài phút di chuyển.

Vì thế, không chỉ là tâm điểm giao dịch kim loại quý, Trần Nhân Tông còn là một trong những tuyến phố có giá trị bất động sản cao nhất Hà Nội. Giá nhà đất ở con phố này luôn cao ngất ngưởng.

Theo bảng giá đất năm 2025, giá đất ở mặt tiền Trần Nhân Tông được quy định ở mức 352 triệu đồng/m2, ngõ rộng trên 5m là 170 triệu đồng/m2 và các ngõ hẹp dưới 3m ở mức 111 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, đó chỉ là con số mang tính tham chiếu phục vụ tính thuế và đền bù giải phóng mặt bằng. Thực tế, các giao dịch trên thị trường tự do hiện cao gấp hai đến ba lần.

Trần Nhân Tông - con phố có nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội. Ảnh: D.Anh

Khảo sát nhà đất tại khu vực này cho thấy, phân khúc nhà mặt phố Trần Nhân Tông được xem là “vàng ròng” của giới đầu tư, giá trung bình dao động từ 700 đến 850 triệu đồng/m2. Đây là loại hình bất động sản có tính thương mại cao, thường là các tòa nhà nhiều tầng, có vỉa hè rộng, đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh cao cấp.

Một căn nhà diện tích 32m2, cao 7 tầng, mặt tiền 5m gần hồ Thiền Quang đang được chào bán 28 tỷ đồng, tương đương khoảng 875 triệu đồng/m2. Căn nhà này có thang máy và mang lại dòng tiền cho thuê ổn định 65 triệu đồng/tháng từ khách thuê văn phòng.

Những căn diện tích lớn, giá còn cao hơn nhiều. Một tòa 12 tầng, diện tích 140m2 đang chào bán với giá 159 tỷ đồng (khoảng 1,136 tỷ đồng/m2), đang được khai thác làm khách sạn nhỏ với doanh thu cho thuê hơn 300 triệu đồng/tháng.

Cách mặt phố Trần Nhân Tông chỉ vài chục mét, nhà trong ngõ lớn “mềm” hơn, khoảng 300-600 triệu đồng/m2, song vẫn giữ giá trị tốt nhờ ngõ rộng. Một căn 90m2, 3 tầng, mặt tiền 8m trong ngõ lớn hiện được rao bán 43 tỷ đồng, tương đương 478 triệu đồng/m2. Một căn nhà khác diện tích 110m2, đang khai thác làm văn phòng với giá chào 82 tỷ đồng, tương đương 745 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, các căn nằm sâu trong ngõ hẹp dưới 3m có giá thấp hơn rõ rệt, thường chỉ từ 200-400 triệu đồng/m2, chủ yếu phục vụ nhu cầu ở thực hoặc tích sản lâu dài. Một căn nhỏ chỉ 14m2 được rao 2 tỷ đồng, tương đương 143 triệu đồng/m2. Dù diện tích hạn chế, căn nhà có vị trí gần phố chính, yên tĩnh, phù hợp với người trẻ. Một lô góc 42m2 trong ngõ sâu hơn được chào giá 7,5 tỷ đồng, tương đương 179 triệu đồng/m2.

Theo chia sẻ của nhiều hộ kinh doanh trên phố Trần Nhân Tông, giá đất và giá thuê cao là điều dễ hiểu bởi lượng khách ra vào mỗi ngày luôn ở mức lớn, đặc biệt trong những đợt giá vàng biến động mạnh.

Bà Lê Thị Hải (chủ một cửa hàng kinh doanh) cho biết, doanh thu tăng rõ rệt trong các thời điểm vàng “nóng” và nhờ nằm ở vị trí trung tâm giúp cửa hàng luôn đông khách, dù giá thuê mặt bằng đã lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Ông Nguyễn Minh Đức (một môi giới tại khu vực Hai Bà Trưng) cho rằng, mức giá này phản ánh đúng bản chất khan hiếm và khả năng khai thác thương mại của tuyến phố. Theo ông Đức, mặt bằng kinh doanh trên Trần Nhân Tông gần như không có hàng mới trong nhiều năm.

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê tại đây dao động khoảng 6-8%/năm, đặc biệt ổn định trong phân khúc văn phòng và showroom. Đối với nhà đầu tư nắm giữ dài hạn, đây vẫn là tài sản có tính tích lũy và chống trượt giá tốt.

“Cứ có căn nào bán là khách hỏi ngay, đặc biệt là giới kinh doanh vàng hoặc nhà đầu tư tìm vị trí làm văn phòng, khách sạn mini. Dòng tiền cho thuê tại đây ổn định và tỷ suất sinh lời cao nên giá luôn giữ ở mức trên trời”, ông Đức nói.

Các chuyên gia nhận định, giá bất động sản Trần Nhân Tông khó có khả năng điều chỉnh giảm trong thời gian tới. Cơn sốt giá vàng trong thời gian gần đây không chỉ khiến phố Trần Nhân Tông trở nên tấp nập mà còn tác động trực tiếp đến mặt bằng giá đất tại khu vực này.