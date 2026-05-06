Mới đây, đoạn video dài 10 giây ghi lại cảnh một đại gia đình cùng nhau chặt gà, cắt bánh chưng, giò chả, gọt hoa quả… bên đường trong chuyến du lịch đã thu hút nhiều lượt xem trên TikTok.

Video được đăng kèm chú thích hài hước: “Đi du lịch cùng gia đình - có thể không có ảnh đẹp, nhưng chắc chắn no”.

Nguyễn Phương Ngần (23 tuổi, quê Bắc Ninh) là người quay và đăng tải video. Ngần cho biết đây là khoảnh khắc vui vẻ của đại gia đình 39 thành viên trong chuyến đi từ Bắc Ninh vào Quảng Trị và Nghệ An dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, kéo dài từ đêm 29/4 đến hết ngày 2/5.

Khoảnh khắc cả gia đình chuẩn bị cho bữa sáng đầu tiên trong chuyến du lịch

22h ngày 29/4, chiếc xe 45 chỗ chở đại gia đình Ngần di chuyển từ Bắc Ninh (khu vực xã Thái Sơn, tỉnh Bắc Giang cũ). Sáng sớm ngày 30/4, đoàn dừng ở một trạm nghỉ tại Hà Tĩnh, trước khi vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

"Chuyến đi này được các bà, mẹ, cô, chú bên nội nhà mình lên kế hoạch trước 1 tháng. Cả gia đình cùng nhau tới dâng hương ở Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), thăm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, biển Nhật Lệ, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Trị), tới biển Cửa Lò và quê Bác (Nghệ An).

Lo con, cháu đói dọc đường nên các bà, các cô chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đồ uống. Sau chuyến đi dài cả đêm, mọi người xuống xe trải chiếu, chặt gà, cắt bánh, gọt trái cây để ăn sáng. Cả nhà mỗi người một việc nên rất nhanh chóng. Nhà mình còn mời các bạn nhân viên ở trạm nghỉ thưởng thức bánh chưng gói từ gạo nếp cái hoa vàng - đặc sản quê hương", Ngần kể.

Bữa sáng "dã chiến" ngon và vui của gia đình Ngần

Nhiều người dùng mạng khen ngợi đại gia đình Ngần gắn bó, vui vẻ và đồng lòng khi cùng nhau đi du lịch. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc ăn uống như vậy khá vất vả.

“Mình vẫn thấy rất vui và biết ơn sự chuẩn bị chu đáo của các bà, các cô”, Ngần cho biết.

Bà Hoàng Nga (55 tuổi), bà họ của Ngần, đảm nhận vai trò “trưởng đoàn”. Bà cho biết đã tự tay gói 10 chiếc bánh chưng cho chuyến đi. Các con dâu chuẩn bị thêm 2 con gà luộc (khoảng 6kg), cùng giò chả, hơn 20kg trái cây, bánh kẹo và nước ngọt.

"Đi du lịch vào dịp lễ đông đúc và di chuyển trong đêm nên tôi lo ngại buổi sáng đầu tiên khó tìm được nơi ăn sáng. Tôi và các cháu lên phương án chuẩn bị để cả đoàn ăn no, ngon, lấy sức bắt đầu hành trình khám phá. Các bữa khác trong chuyến đi thì cả nhà ăn nhà hàng, thưởng thức đặc sản vùng miền", bà Nga cho hay.

Thành viên cao tuổi nhất trong đoàn đã ngoài 70 tuổi, còn thành viên nhỏ tuổi nhất đang học mầm non.

Bà Nga nói thêm, bà và các cháu trong nhà có một quỹ chung. Hằng tháng, mỗi gia đình nhỏ sẽ góp 200.000 đồng. Dịp đầu năm, khi cả đại gia đình sum vầy, các con cháu gợi ý tổ chức một chuyến du lịch chung đi Quảng Trị và làng Sen, quê Bác.

"Các điểm đến này tôi đã đi nhiều lần nên con cháu bầu tôi làm trưởng đoàn. Trong nhà có nhiều cháu là học sinh, sinh viên, tôi cũng muốn các cháu được tìm hiểu lịch sử quê hương, đất nước. Chuyến đi không chỉ là dịp vui chơi, giải trí mà còn giúp gia đình được quây quần, thêm yêu quê hương, đất nước", bà Nga chia sẻ.

Đại gia đình bà Nga ưu tiên các điểm đến lịch sử trong chuyến đi vào dịp 30/4

Từ cuối tháng 3, gia đình bà đã đặt phòng nghỉ tại Phong Nha và Cửa Lò. Mỗi đêm, đại gia đình thuê 8 phòng nghỉ với chi phí khoảng 5 triệu đồng.

Bữa trưa, bữa tối, với sự hỗ trợ của lái xe, gia đình bà Nga sẽ liên hệ nhà hàng uy tín đặt cơm trước. Đoàn thường gọi 4-5 mâm, chọn các món đặc sản hấp dẫn để con cháu thưởng thức.

"Đường di chuyển dài nhưng không ai mệt mỏi. Trên xe, các con, cháu cùng nhau hát, kể chuyện rôm rả.

Khoảnh khắc tôi xúc động nhất là khi tới Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Nghe hướng dẫn viên thuyết minh về địa điểm này, cả gia đình đều rưng rưng nước mắt. Tôi và con cháu còn tự tay chuẩn bị lễ từ Bắc Ninh mang tới, thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ", bà Nga kể.

Bà Nga cho biết, tổng chi phí du lịch cho cả đoàn khoảng 85 triệu đồng. Sau chuyến đi thuận lợi, vui vẻ, gia đình đang lên kế hoạch đi Thành cổ Quảng Trị trong năm sau.

Ảnh, video: NVCC