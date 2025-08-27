Chị Nguyễn Thùy Dương, trú tại phố Trần Cung, Hà Nội, vừa "chốt" đặt một phòng nghỉ ở khu vực hồ Trúc Bạch, cách đường Thanh Niên vài trăm mét, vào đêm 29/8.

Dù nhà riêng cách Quảng trường Ba Đình – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 5km, vợ chồng chị vẫn quyết định thuê phòng để thuận tiện theo dõi tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8.

Buổi tổng duyệt này có quy mô tương đương lễ chính thức, là lần hợp luyện cuối cùng và quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.

"Nhà tôi có con trai nhỏ, mới 5 tuổi. Hai vợ chồng không thể cùng con 'cắm trại' ngoài đường, chờ xem diễu binh. Do đó, chúng tôi thuê khách sạn để không phải đi bộ xa và không phải thức đêm, dậy quá sớm.

Từ khách sạn, nhà tôi chỉ cần đi bộ vài phút là có thể ngắm máy bay và xe quân sự, hòa chung không khí rộn ràng với người dân thủ đô và du khách. Chúng tôi mong muốn con được cảm nhận tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc", chị Dương nói.

Gia đình dự kiến tới khu vực Trúc Bạch từ 14h ngày 29/8.

"Khu vực này có nhiều hàng quán ngon, rất thuận tiện. Tôi tìm phòng đêm 29/8 thì còn trống nhiều, giá ổn định nhưng đêm 1/9 thì đã 'cháy phòng'. Do đó ngày 2/9, cả nhà sẽ theo dõi sự kiện qua tivi", chị Dương cho biết.

Con trai chị Dương được bố mẹ chuẩn bị áo, cờ, bóng bay. Ảnh: NVCC

Vợ chồng chị Tô Minh Thúy (ở Hà Đông, Hà Nội) cũng thuê 2 phòng nghỉ gần phố Nguyễn Trường Tộ đêm 29/8 để theo dõi tổng duyệt diễu binh. Gia đình gồm 8 người, trong đó 4 người lớn và 4 trẻ em từ 12-15 tuổi.

"Nhà tôi nằm cách Lăng Bác khoảng 10km. Ngày 21 và 23/8 vừa qua, vợ chồng tôi đã đi xem các buổi hợp luyện.

Với mong muốn đưa các con, các cháu tới gần Lăng Bác, tận mắt chứng kiến khí thế hào hùng của dân tộc, niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước, vợ chồng tôi tính toán rồi quyết định thuê phòng nghỉ gần nơi tổng duyệt.

Ngày 2/9, chúng tôi sẽ ở nhà để xem trọn vẹn lễ diễu binh, diễu hành qua truyền hình. Vậy là vừa được hưởng không khí trực tiếp của buổi tổng duyệt 30/8 vừa được xem trọn vẹn tất cả các khối diễu binh, diễu hành qua truyền hình", chị Thúy chia sẻ.

Vợ chồng chị Thúy khá vất vả khi phải di chuyển xa mới có thể xem các buổi hợp luyện. Ảnh: NVCC

Chị Thúy cho biết, ngày 25/8, tại khu vực Nguyễn Trường Tộ vẫn còn nhiều khách sạn, nhà nghỉ trống phòng đêm 29/8. Giá phòng tăng một chút so với ngày thường nhưng trong mức chấp nhận được.

"Ngày 28/8, gia đình mình sẽ đi chơi phố phường, tận hưởng không khí náo nhiệt của thành phố. Dự kiến 3h sáng, vợ chồng mình sẽ di chuyển ra tìm vị trí đẹp rồi 5h gọi các con ra sau cho đỡ vất vả", chị Thúy chia sẻ kế hoạch.

Cũng theo chị Thúy, đây là sự kiện 40 năm mới có 1 lần nên cả gia đình rất háo hức, mong chờ. Vợ chồng chị đã chuẩn bị sẵn ghế gấp, quạt, áo cờ đỏ sao vàng và cờ Tổ quốc để hòa mình vào không khí lễ hội.

Người dân và du khách khắp nơi về Hà Nội theo dõi diễu binh, diễu hành

Đại diện khách sạn Grand Mercure Hanoi (gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám) nói, đêm 29/8, khách sạn đã kín 76% số phòng (tổng 181 phòng). Nhiều người Hà Nội thuê phòng để trải nghiệm không khí dịp 2/9 và thuận tiện xem tổng duyệt diễu binh.

Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake cũng đón nhiều khách Hà Nội trong các đêm 29/8 và 1/9. "Khách xem đây như một chuyến du lịch ngay trong thành phố, trải nghiệm cảm giác mới mẻ", đại diện khách sạn cho biết.

Các khách sạn này đều nằm ở vị trí thuận lợi, chỉ cần đi bộ quãng đường ngắn để tới các cung đường xem diễu binh, diễu hành.