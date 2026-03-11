Du xuân đầu năm là hoạt động thường niên của đại gia đình Thanh Phấn (SN 1996, xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long).

Khoảnh khắc cả gia đình cùng ăn bánh mì kẹp trên chuyến xe đi du xuân

Suốt 20 năm qua, mỗi dịp đầu năm gia đình bên nội của Thanh Phấn đều đến miếu Bà Chúa xứ Châu Đốc (An Giang), cách nhà hơn 200km để “trả lễ” và thăm thú cảnh sắc xung quanh. Hầu hết các chuyến du xuân, gia đình cô đều tự chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả hành trình.

Năm nay cũng vậy, chuyến du xuân của gia đình Thanh Phấn được tổ chức vào ngày 19-20 tháng Giêng (tức ngày 7-8/3 dương lịch). Đại gia đình bên nội của cô gồm 45 thành viên tham gia chuyến đi, toàn bộ chi phí do vợ chồng cô út của cô chi trả.

“Cô chú tôi làm ăn được, kinh tế khá giả nên muốn tài trợ chuyến đi cho cả gia đình, từ chi phí ăn uống, xe cộ cho đến thuê khách sạn nghỉ ngơi”, Phấn kể.

Gia đình Phấn cùng chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho cả 2 ngày du xuân. Thực phẩm chuẩn bị bao gồm: 100 ổ bánh mì, 20 ổ bánh bò thốt nốt, 30kg lạp xưởng tự làm, 50 lít nước sâm tự pha, 10 con gà, 10 con vịt (chế biến thành các món gà chiên mắm, vịt kho gừng), gạo, hoa quả cùng nhiều món ăn vặt khác.

“Bữa sáng, nhà tôi ăn bánh mì kẹp trên xe. Bữa trưa, chúng tôi thuê một khoảng đất trống cạnh quán nước rồi trải bạt cùng nhau ăn uống. Bữa tối, chúng tôi thuê khách sạn và mượn nhà bếp của họ để nấu ăn.

Nhà tôi sử dụng bát đũa dùng một lần nên khoản dọn dẹp không bất tiện”, Thanh Phấn kể.

Gia đình tự chuẩn bị gần 100 ổ bánh mì khi đi du lịch

Mỗi bữa ăn, gia đình Thanh Phấn quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những món ăn do mình tự chế biến. Khoảng thời gian còn lại, cả gia đình đến miếu “trả lễ”, vãn cảnh chùa và ghé thăm những điểm du lịch hấp dẫn khác.

“Đến bữa tối cuối cùng, gia đình tôi mới vào nhà hàng ăn buffet, chi phí khoảng 15 triệu đồng. Số thực phẩm mang theo, gia đình tôi dùng hết nên không lãng phí. Quan trọng là mọi người tính toán khâu này rất chuẩn”, Phấn chia sẻ.

30kg lạp xưởng và các món gà, vịt do gia đình tự chế biến

Với Thanh Phấn, việc tự mang theo đồ ăn khi đi du lịch cùng gia đình có rất nhiều lợi ích. Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí, đảm bảo vệ sinh, gia đình cô còn có thể quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn do tự tay mình chuẩn bị. Khoảnh khắc ấy được mọi thành viên trong gia đình trân quý.

“Việc chuẩn bị không có gì là bất tiện bởi cả nhà cùng chung tay. Trước đây, gia đình tôi từng ăn quán dọc đường và nhiều thành viên bị đau bụng. Kể từ đó, chúng tôi càng muốn tự chuẩn bị đồ ăn trong những dịp đi du lịch chung”, Phấn chia sẻ.

Khoảnh khắc đại gia đình quây quần ăn uống trong chuyến du xuân

Đoạn video ghi lại cảnh đại gia đình cùng nhau ăn bánh mì kẹp trên chuyến xe du xuân thu hút hơn 300 nghìn lượt xem, 13 nghìn lượt “thả tim” trên mạng xã hội TikTok.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị phía dưới video: “Ăn nhà hàng không thể ngon bằng ăn đồ gia đình tự chuẩn bị như thế này, vừa ngon, vừa vui”; “Gia đình đông vui, đoàn kết thật hiếm thấy”; “Đi du lịch kiểu này đôi khi cực chút nhưng vui. Nhìn ông chú dễ thương, có lẽ cả nhà đều quý mến”...

Ảnh và video: Thanh Phấn