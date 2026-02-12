Địa điểm du xuân lý tưởng ở miền Bắc

Miền Bắc có nhiều bản làng mang vẻ đẹp bình yên, nên thơ, giàu bản sắc văn hóa, rất phù hợp trở thành địa điểm du xuân cho du khách trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026.

Du khách có thể tham khảo làng đá Khuổi Ky (Cao Bằng) - ngôi làng cổ của người Tày có nét độc đáo về kiến trúc và văn hóa truyền thống; bản "cổ tích giữa lưng chừng trời" Sì Thâu Chải (Lai Châu); "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" Lô Lô Chải (Tuyên Quang) hoặc Quỳnh Sơn (Lạng Sơn)...

Nhiều du khách dành kỳ nghỉ tết Nguyên đán để du xuân bên người thân, bạn bè. Ảnh: Lê Hằng

Địa điểm du xuân lý tưởng ở miền Trung

Địa điểm du xuân ở miền Trung rất đa dạng, từ biển tới núi. Du khách có thể tìm tới Đà Lạt để ngắm mùa mai anh đào "đẹp nhất trong hàng chục năm trở lại đây", khám phá Măng Đen với những bản làng hoang sơ, giàu bản sắc văn hóa.

Nếu yêu biển, Nha Trang (Khánh Hòa) hay Đà Nẵng là lựa chọn lý tưởng khi vừa có thiên nhiên đẹp vừa có nhiều trải nghiệm "vui quên lối về".

Địa điểm du xuân lý tưởng ở miền Nam

Địa điểm du lịch ở miền Nam dịp tết Bính Ngọ 2026 mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách, từ biển xanh, núi non đến miệt vườn sông nước, phù hợp cho kỳ nghỉ ngắn ngày với trải nghiệm đa dạng và thư giãn.

Nếu yêu thích đi biển dịp tết Nguyên đán, du khách có thể tìm tới Phú Quốc (An Giang). Đây là mùa khô ở đảo, trời ít mưa, biển lặng, sóng êm và nắng ấm.

Hệ thống nơi lưu trú tại đảo rất đa dạng, từ nhà nghỉ bình dân đến khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, dịp Tết, du khách nên tìm đặt phòng sớm.

Phú Quốc hấp dẫn du khách dịp Tết và đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà

Nếu muốn "chữa lành" giữa thiên nhiên sông nước, thưởng thức đặc sản miền Tây, làng nổi Tân Lập, Tây Ninh là điểm đến lý tưởng. Còn nếu bạn là du khách mê trekking xuyên rừng thì dịp du xuân này hãy dành thời gian ghé thăm Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Điểm du xuân tâm linh không thể bỏ qua là núi Bà Đen, Tây Ninh - ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "đệ nhất thiên sơn".

Địa điểm du xuân lý tưởng ở TPHCM

Nằm cách khu vực trung tâm TPHCM không quá xa, di chuyển thuận lợi nên Vũng Tàu luôn là điểm đến đông đúc vào dịp tết Nguyên đán. Trước và sau Tết là thời điểm thích hợp để du khách tới tắm biển, ngắm hoa anh đào nở rộ ở đèo Nước Ngọt, thị trấn Long Hải (cũ).

Nếu yêu thích đi biển dịp tết Nguyên đán nhưng lo ngại Vũng Tàu quá đông đúc, du khách có thể chuyển hướng tới biển Hồ Cốc - nơi từng lọt vào danh sách 12 thiên đường giá rẻ bất ngờ trên thế giới.

Biển Hồ Cốc là nơi "chữa lành" lý tưởng. Ảnh: Vivu24h Hồ Cốc

Địa điểm du xuân lý tưởng ở Hà Nội

Du xuân Hà Nội dịp tết Nguyên đán, ngoài tới các địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thành phố như Hồ Gươm, phố cổ, Hồ Tây, đền chùa cổ kính... du khách có thể dành thời gian ghé những ngôi làng cổ "ngủ quên" giữa nhịp sống hiện đại.

Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 50km, làng cổ Đường Lâm như một cánh cửa thời gian đưa du khách "xuyên không" trở về không gian làng quê Bắc Bộ xưa mỗi dịp tết Nguyên đán. Mỗi ngôi nhà cổ nơi đây không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là câu chuyện về nếp sống truyền thống của gia đình, dòng họ.

Cũng là ngôi làng giữ được nét bình yên, hoài cổ, nhuốm màu thời gian nhưng làng Cựu, xã Chuyên Mỹ không chỉ có cây đa - giếng nước - sân đình, những ngôi nhà mái chảy truyền thống mà còn có những biệt thự cổ 2-3 tầng, mang nét kiến trúc Pháp đặc trưng.

Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho du khách dịp tết Nguyên đán.

