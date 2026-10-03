MỸ - Bố mẹ đều là nha sĩ. Cả 5 người con... cũng là nha sĩ. Gia đình khẳng định thành công không đến từ sự ép buộc mà từ môi trường gắn bó và cách nuôi dạy cởi mở.

Có một bác sĩ trong gia đình đã là điều đáng tự hào. Nhưng gia đình Leon Chen ở Mỹ có tới 7 nha sĩ cùng chung một mái nhà.

Gia đình 7 nha sĩ (từ trái sang): Aleq, Audree, Jennifer, Leon, Nina, Nasdaq và Niq. Ảnh: Niq Chen/SCMP

Gia đình 7 nha sĩ

Cả 7 thành viên trong gia đình Chen đều theo nghề nha khoa, sở hữu ngoại hình nổi bật và có mối quan hệ đặc biệt khăng khít. Điều thú vị là cha mẹ họ chưa bao giờ ép con phải nối nghiệp hay học hành theo khuôn khổ nghiêm khắc.

Đứng đầu gia đình là nha sĩ Leon Chen, người tiên phong trong lĩnh vực cấy ghép nha khoa, và nha sĩ Jennifer Cha. Năm người con của họ gồm Nina, Audree, Niq, Aleq và Nasdaq đều theo nghề nha khoa.

Tất cả đều tốt nghiệp từ những trường nha khoa danh tiếng nhất ở Mỹ, bao gồm Đại học Harvard, Đại học New York, Đại học Northwestern và Đại học Tufts.

Gia đình bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội cách đây khoảng 3 năm, khi Niq đăng những video ghi lại cuộc sống thường ngày lên YouTube và TikTok. Trong một video giới thiệu cả gia đình đăng hồi tháng 1/2026, hình ảnh 7 nha sĩ cùng ngồi bên bàn ăn đã thu hút hơn 92 triệu lượt xem trên Instagram.

Bên cạnh nghề nghiệp đặc biệt, ngoại hình của các thành viên cũng khiến cộng đồng mạng chú ý. Một người dùng mạng thậm chí bình luận: “Tại sao tất cả họ đều đẹp trai, xinh gái đến vậy?”.

Tuy nhiên, phía sau sự nổi tiếng trên mạng là câu chuyện về một gia đình gắn bó và cách nuôi dạy con khá khác biệt.

Từ cậu bé cô đơn đến nha sĩ hàng đầu

Ông Leon Chen sinh năm 1966 tại Changhua, Đài Loan, Trung Quốc trong một gia đình có truyền thống làm nghề y. Khi còn nhỏ, ông được đưa sang Mỹ và sống tại Saginaw, bang Michigan, theo SCMP.

Trong hồi ký xuất bản năm 2012, Leon kể từng trốn vào những cánh đồng ngô để khóc vì cảm giác cô đơn. Trải nghiệm ấy trở thành động lực để ông nỗ lực học tập.

Ông từng được học bổng toàn phần khi còn rất trẻ từ Đại học nha khoa, Đại học Harvard.

Trong quá trình học tập, nghiên cứu, ông đã cải tiến giúp đơn giản hóa nhiều quy trình nha khoa phức tạp, sáng tạo những kỹ thuật được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực cấy ghép và nha chu.

Jennifer Cha, sinh tại Hàn Quốc và lớn lên ở Mỹ, cũng là một nha sĩ. Hai vợ chồng gặp nhau năm 1995 và chính bà là người đề nghị mời ông Chen về làm việc tại phòng khám.

“Tôi nghĩ đó là một khởi đầu tốt, đặc biệt là với một người sếp xinh đẹp", ông Chen chia sẻ.

Hai người cùng nhau xây dựng sự nghiệp, lập nên Viện Cấy ghép Nha khoa vào năm 1998. Nhưng có lẽ niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất của họ là sinh 5 người con và nuôi dạy họ trở thành nha sĩ.

Năm anh chị em ruột được chụp ảnh vào năm 2004. Ảnh: Niq Chen/ SCMP

Làm bạn với con, không ép con nối nghiệp

Điều khiến câu chuyện gia đình Chen trở nên đặc biệt là cả 5 người con đều tự nguyện theo nghề của cha mẹ.

Các anh chị em cùng viết nghiên cứu, tham dự hội nghị quốc tế và hiện làm việc cho hệ thống implant do gia đình phát triển.

Cả 5 anh em đều khẳng định cha mẹ không hề áp đặt nghề nghiệp.

“Mọi người nghĩ bố mẹ chúng tôi rất nghiêm khắc, nhưng họ hoàn toàn không như vậy. Họ giống bạn bè của chúng tôi hơn”, cô con gái Audree chia sẻ.

Cô con gái Nina cho rằng, việc lựa chọn nha khoa phần lớn đến từ "sự thẩm thấu" vì họ lớn lên trong môi trường ấy. Từ nhỏ, họ đã quen với những câu chuyện về nha khoa bên bàn ăn. Bố mẹ cho họ xem ảnh của những ca bệnh. Cuối tuần, họ được luyện tập khâu vết thương trên đầu heo.

Trong gia đình, nếu có áp lực phải thể hiện tốt và đạt thành tích xuất sắc, thì áp lực đó đến từ chính các anh chị em ruột.

Năm người con sinh cách nhau 1 năm, cùng học tập và cùng hướng tới một nghề nghiệp. Họ thường ngồi cạnh nhau ôn thi, giúp đỡ và cạnh tranh nhau trong học tập. Họ luôn cố gắng duy trì sự gắn bó ngay cả khi mỗi người sống ở một thành phố khác.

Audree thừa nhận cô từng nghĩ đơn giản rằng mình đã có bạn bè ngay tại nhà.

Gia đình cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau khắp châu Âu. Với họ, những kỷ niệm đáng nhớ nhất thường không phải là những buổi tụ tập với bạn bè mà là thời gian có đủ anh chị em bên cạnh.

Leon từng nói ông muốn có một gia đình “đủ đông để lập một đội bóng rổ”. Các con ông dường như cũng có chung mong muốn. Họ mong muốn có những gia đình lớn của riêng mình.

Dù vậy, họ không đặt mục tiêu tất cả con cháu trong tương lai phải nối nghiệp nha khoa. Với gia đình Chen, nghề nghiệp có thể được lựa chọn khác nhau, nhưng có một điều không thay đổi: dù mỗi người đi một hướng, họ vẫn luôn có nhau.

“Trẻ con tất nhiên sẽ cãi nhau khi còn nhỏ. Nhưng cuối cùng, bạn được sinh ra cùng với 4 người bạn thân nhất của mình", người con trai Nasdaq cho biết.