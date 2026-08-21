Gia tộc Vanderbilt đã trải qua một chặng đường rất dài kể từ khi Cornelius Vanderbilt bắt đầu sự nghiệp vào đầu những năm 1800. Nhờ đó, họ không chỉ tích lũy được khối tài sản khổng lồ bậc nhất nước Mỹ, mà còn trở thành hiện thân của sự hào nhoáng, xa hoa của thời kỳ hoàng kim.

Tuy nhiên, giờ đây, khối tài sản mà gia tộc Vanderbilt thời kỳ đầu gây dựng gần như đã biến mất hoàn toàn.

Biệt thự của Cornelius Vanderbilt II. Ảnh: Thư viện Đại học Cornell

Gây dựng đế chế giàu có

Cornelius Vanderbilt khởi nghiệp năm 1810 với 100USD vay từ mẹ để mua một chiếc thuyền chở khách giữa đảo Staten và New York. Sau đó, ông mở rộng sang đường sắt, gây dựng đế chế New York Central.

Khi qua đời năm 1877, Vanderbilt sở hữu khoảng 100 triệu USD, thuộc hàng những khối tài sản lớn nhất nước Mỹ thời bấy giờ, theo Forbes. Ông từng dặn con trai William Henry Vanderbilt (Billy) rằng: “Bất cứ kẻ ngốc nào cũng có thể làm giàu, nhưng chỉ người có đầu óc mới giữ được”.

Billy thừa kế 87% cổ phần New York Central và tiếp tục mở rộng gia sản, giúp tài sản gia đình tăng lên gấp đôi, thành 200 triệu USD (tương đương hơn 6 tỷ USD theo giá trị hiện nay). Tuy nhiên, thay vì trao phần lớn gia sản cho một người thừa kế như cha từng khuyên, khi qua đời năm 1885, Billy chia cổ phần cho 2 con trai là Cornelius Vanderbilt II và William Kissam Vanderbilt.

Thế hệ thứ 3: Bắt đầu hưởng thụ

Sang thế hệ thứ 3, gia tộc Vanderbilt dần ít chú trọng đến New York Central. Cornelius Vanderbilt II vẫn điều hành công việc kinh doanh cho đến khi qua đời năm 1899, trong khi William Kissam Vanderbilt sớm nghỉ hưu để dành thời gian cho từ thiện, đua thuyền và ngựa đua.

Cùng với đó, lối sống xa hoa ngày càng phổ biến, từ những biệt thự sang trọng, bộ sưu tập nghệ thuật đến các bữa tiệc tốn kém. William từng cho rằng tài sản thừa kế là “trở ngại cho hạnh phúc” vì khiến ông không còn mục tiêu để phấn đấu.

Khi William qua đời năm 1920, tài sản ông để lại chỉ tương đương phần được thừa hưởng từ cha.

Thế hệ thứ 4: Tài sản tiếp tục bị chia nhỏ

Đến thế hệ thứ 4, người nổi bật nhất của gia tộc Vanderbilt là con trai của Cornelius - Reginald Claypoole Vanderbilt. Ông là một người đam mê cờ bạc và ăn chơi.

Trong đêm sinh nhật 21 tuổi, ông được cho là đã đánh bạc thua 70.000 USD tiền thừa kế.

Anh trai ông, Cornelius “Neily” Vanderbilt III, cũng chi những khoản lớn để duy trì vị thế trong giới thượng lưu.

Qua các thế hệ, tài sản Vanderbilt tiếp tục được chia cho ngày càng nhiều hậu duệ, trong khi New York Central dần suy yếu. Từng là công ty đường sắt lớn thứ hai nước Mỹ, hoạt động tại 11 bang và 2 tỉnh của Canada, New York Central cuối cùng phá sản vào năm 1970 sau nhiều lần mua bán và sáp nhập.

Anderson Cooper (áo đỏ) bên cạnh gia đình của mình. Ảnh: IG

Không ai là triệu phú

Chỉ khoảng 1/4 thế kỷ sau khi Billy Vanderbilt qua đời, không còn thành viên nào của gia tộc nằm trong nhóm những người giàu nhất nước Mỹ. Năm 1973, khoảng 120 hậu duệ Vanderbilt gặp nhau tại Đại học Vanderbilt, nhưng không ai trong số họ là triệu phú, theo Morningstar.

Gloria Vanderbilt - con gái Reginald Claypoole Vanderbilt, là hậu duệ thế hệ thứ 5 nổi tiếng nhất. Bà hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, diễn xuất, viết lách đến thiết kế thời trang.

Anderson Cooper, con trai của bà Gloria, là hậu duệ thứ 6 của Vanderbilt. Là một nhà báo, nhân vật truyền hình, tác giả người Mỹ, ông được coi là biểu tượng của CNN.

Anderson Cooper cho biết ông chỉ thừa hưởng chưa đến 1,5 triệu USD từ mẹ, trong đó chỉ một phần nhỏ có nguồn gốc từ gia sản Vanderbilt - vốn đã bị phân tán qua nhiều năm.

Với Cooper, việc không được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ không phải điều đáng tiếc. Ông từng gọi tài sản thừa kế là một “lời nguyền”, còn mẹ ông cho rằng sự giàu có có thể trở thành trở ngại đối với việc lao động và tự mình phấn đấu.