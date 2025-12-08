Vụ việc xảy ra ngày 29/11 tại một khách sạn ở Bodh Gaya. Gia đình cô dâu thuê phòng tại đây, còn chú rể và họ hàng di chuyển từ một ngôi làng gần đó đến, trang NDTV đưa tin.

Theo cảnh sát, sau khi hoàn tất nghi lễ, gia đình cô dâu bất mãn vì thiếu món rasgulla - một loại tráng miệng làm từ viên phô mai tươi ngâm trong siro đường. Ban đầu, hình ảnh từ camera cho thấy các khách mời chỉ tập trung quanh khu vực đồ ăn, nhưng chỉ ít phút sau, một cuộc ẩu đả quy mô lớn bùng nổ.

Gia đình cô dâu và chú rể hỗn chiến vì món tráng miệng trong lễ cưới. Ảnh: NDTV

Nhiều người nhấc ghế, đĩa ăn và bất cứ thứ gì trong tầm tay để lao vào đánh nhau. Cả hai họ đều có người bị thương trong cuộc hỗn chiến.

Cặp đôi đang trên đường đến hội trường tổ chức tiệc cưới thì sự việc xảy ra. Đám cưới lập tức bị hoãn và sau đó bị hủy. Ông Mahendra Prasad, cha chú rể, xác nhận nguyên nhân chính là do thiếu món rasgulla.

Bà Munni Devi, mẹ chú rể, cho rằng trong lúc ẩu đả, gia đình cô dâu đã lấy số trang sức bà chuẩn bị làm quà cưới. Phía chú rể cho biết họ vẫn muốn tiếp tục tổ chức đám cưới, nhưng gia đình cô dâu kiên quyết từ chối.

"Chúng tôi cố gắng thương lượng để đám cưới không phải dừng lại, nhưng không thành", anh họ chú rể, Sushil Kumar, nói.