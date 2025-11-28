Vợ chồng son số 639:

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phạm Thị Hồng Trang (29 tuổi, TPHCM) và Nguyễn Vương Quốc Anh (32 tuổi, TPHCM). Hành trình tìm hiểu và yêu đương có nhiều sóng gió nhưng sau tất cả, họ vẫn chọn bao dung, tha thứ để cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc.

Cách đây nhiều năm, Trang làm việc tại một phòng tập gym. Công việc của cô là tư vấn viên.

Cặp đôi hẹn hò sau thời gian ngắn tìm hiểu. Ảnh cắt từ clip

Bỗng một ngày, Trang vô tình gọi đến số điện thoại của Quốc Anh. Trong quá trình tư vấn về gói tập, đôi bên trò chuyện ăn ý. Quốc Anh sau đó đã chủ động gọi lại cho Trang, lấy cớ tìm hiểu về thẻ tập để được trò chuyện nhiều hơn với cô.

“Khi kết bạn trên mạng xã hội, tôi thấy cô ấy qua ảnh rất dễ thương", Quốc Anh nhớ lại.

Lần đầu gặp, Trang thấy Quốc Anh có vẻ ngoài vạm vỡ, sáng láng. Khoảnh khắc thấy anh ngồi đợi mình dưới mưa, ăn chiếc bánh mì đã ướt nhẹp, cô thấy lòng đầy thương cảm. Cô biết, mình đã có cảm xúc đặc biệt với chàng trai này. Họ chính thức hẹn hò sau đó không lâu.

Khoảng 4 tháng sau khi hẹn hò, Quốc Anh dẫn Hồng Trang về ra mắt gia đình. Thấy con trai có bạn gái xinh xắn, duyên dáng, bố mẹ Quốc Anh rất mừng. Họ nhiệt tình ủng hộ chuyện tình yêu của cặp đôi.

Về phần mình, Trang tìm hiểu rất kỹ về cuộc sống, công việc cũng như gia đình của Quốc Anh. Thấy gia đình bạn trai yêu thương nhau, bố cưng chiều mẹ hết mực, Trang có thêm niềm tin vào mối quan hệ này. Bởi lẽ cô tin rằng, sự giáo dục của gia đình là nền tảng quan trọng để hình thành nên tính cách của một con người.

Trang xúc động khi kể lại biến cố trước ngày cưới. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi quyết định kết hôn sau nửa năm hẹn hò. Tuy nhiên, ngay trước hôn lễ 3 ngày, một biến cố lớn xảy đến.

“Khi đó, mọi thứ cho hôn lễ từ trang phục cưới đến lễ lạt... chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên, tôi phát hiện anh ấy có qua lại với một cô gái khác.

Sau lễ dạm ngõ, chúng tôi xin hai bên gia đình cho phép về ở chung với nhau để thuận tiện đi làm. Bữa đó, anh ấy nói về nhà mẹ đẻ có việc. Khoảng 22h, anh chụp tấm hình thông báo: ‘Anh buồn ngủ quá nên đi ngủ trước’.

Sáng hôm sau, trong nhóm chat gia đình, chị gái anh hỏi: ‘Đêm qua Quốc Anh đi đâu mà về khuya thế?’. Từ tin nhắn đó, tôi mới vỡ lẽ ra.

Tôi lén lấy điện thoại của anh xem thì thấy có cuộc gọi lúc khuya hôm trước. Từ số điện thoại đó, tôi tìm ra 'khách sạn tình yêu' nơi anh đến. Tôi chết đứng, mọi thứ cho đám cưới chuẩn bị xong hết rồi, tôi không biết phải làm sao”, Trang khóc kể lại.

Trong tình cảnh éo le ấy, Trang vẫn thay đồ đi làm như bình thường. Cô muốn cho bản thân khoảng thời gian tĩnh lặng để bình tĩnh lại rồi mới chất vấn chồng sắp cưới.

Quốc Anh nhận được bài học lớn sau lỗi lầm của mình. Ảnh cắt từ clip

Bỏ lại công việc để về nhà sớm, Trang hỏi chồng: “Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra?”. Quốc Anh lúc đầu chối cãi nhưng sau đó đã thừa nhận mình đang "cảm nắng" một cô gái khác. Tuy nhiên, mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở phút rung động ban đầu chứ chưa đi quá giới hạn.

“Tôi dẫn anh ấy lên chùa. Hai đứa ngồi yên ở đó 1 ngày. Tôi thầm nguyện: ‘Bây giờ con không biết tin vào đâu. Xin cho con niềm tin cuối cùng, cho con biết đâu là lựa chọn đúng’.

Sau 1 ngày tĩnh tâm như vậy, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng, bình an. Tôi quay sang nhìn anh ấy và nhận ra, mình vẫn còn thương, còn yêu chàng trai này. Tôi biết ơn mọi thứ đã xảy ra để có cơ hội chậm lại 1 nhịp và hiểu nhau hơn”, Trang kể trong nước mắt.

Sau tất cả, Trang quyết định tha thứ cho Quốc Anh và đám cưới vẫn diễn ra như kế hoạch. Cô nhấn mạnh với chồng: “Em tha thứ không đồng nghĩa với việc chấp nhận hành động đó của anh. Em tha thứ để em được hạnh phúc thôi”.

Từ sự việc này, Quốc Anh cũng có bài học lớn cho mình. Anh biết ơn, trân trọng người con gái bao dung cho lỗi lầm của anh.

Thời gian đầu bước vào hôn nhân, cặp đôi gặp khá nhiều khúc mắc. Sinh ra và lớn lên trong 2 môi trường khác nhau, cả hai có lối tư duy khác biệt nên dễ xảy ra mâu thuẫn.

Hồng Trang là cô gái có chí tiến thủ, luôn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền, đặt ra mục tiêu rõ ràng về việc mua nhà, sắm xe. Tuy nhiên, Quốc Anh lại khá bình tĩnh trong chuyện này. Một bên sốt sắng, một bên "bình chân như vại", họ không tìm thấy tiếng nói chung.

Ngoài ra, Quốc Anh còn có tật xấu là bừa bộn, không quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Trang mong muốn mỗi khi mâu thuẫn, chồng để cho mình có không gian riêng để bình tĩnh lại.

Trên sóng Vợ chồng son, Quốc Anh thổ lộ với vợ đầy ngọt ngào: “Anh yêu và thương em. Chúng ta hãy cùng nhau đi hết chặng đường này nhé”.

Trang đáp lại: “Em biết ơn vì anh đã tới, cho em bình tĩnh hơn, cho em có cuộc sống nhiều màu sắc và một chỗ dựa vững chãi”.