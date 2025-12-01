Chiều 30/11, bài đăng với nội dung: “Bác nào vừa chạy xe đám cưới Quảng Yên, đón dâu Thái Bình (cũ -pv) thì liên hệ lại em. Anh đón nhầm họ nhà trai đoàn em rồi. Đúng là ngày cưới quốc dân” đã gây xôn xao mạng xã hội.

Liên quan đến câu chuyện này, lái xe cũng là người đăng tin về sự việc - anh Huy Chí (SN 1990, quê Quảng Ninh) đã chia sẻ với PV VietNamNet tình huống cụ thể phía sau.

Anh Chí đã có 10 năm làm trong ngành dịch vụ cho thuê xe du lịch, lễ hội, cưới hỏi. Sáng 30/11, anh nhận đưa đoàn nhà trai ở phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đi Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) đón dâu. Xe của anh là ô tô 16 chỗ, chở khoảng 16 thành viên của đoàn nhà trai sang nhà gái. Chú rể đi đón dâu bằng xe hoa riêng.

Bài đăng của anh Huy Chí thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh chụp màn hình

“Khu vực nhà cô dâu có rất nhiều đám cưới, xe đưa đón dâu xếp thành hàng dài ven đường. Khi dừng xe đợi, lái xe thường mở cửa để xe thoáng khí hơn.

Lúc làm lễ xong, họ nhà trai trở ra để chuẩn bị lên xe về thì lên nhầm một chiếc xe khác. Tôi nhận ra ngay sự nhầm lẫn này nên vội chạy đến gọi các ông, các bà về đúng xe của mình. Lái xe nhà bên kia thì ngơ ngác trước tình huống này”, anh Chí kể lại.

Vì lái xe kịp thời phát hiện sự nhầm lẫn khi xe chưa lăn bánh nên không có tình huống oái oăm nào xảy ra. Anh Chí cho hay, anh chia sẻ sự việc trên trang cá nhân chỉ để tạo chút không khí vui vẻ trong “ngày cưới quốc dân”, không ngờ bài đăng lại “viral” trên mạng xã hội.

“Hôm 30/11 đúng là 'ngày cưới quốc dân'. Dọc đường từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tôi thấy rất nhiều rạp cưới, không khí tưng bừng”, anh Chí nói.

Trong 10 năm làm nghề chạy xe dịch vụ cưới hỏi, anh gặp nhiều tình huống nhầm lẫn bi hài. Trong đó, tình huống khiến anh nhớ hơn cả là chuyện họ nhà trai vào nhầm rạp cưới của nhà gái. Cho đến khi quan viên hai họ “tay bắt mặt mừng” xong xuôi mới nhận ra sự nhầm lẫn này và trở về đúng rạp.

“Tuy nhiên, tình huống đón nhầm đoàn nhà trai, nhà gái lên xe, đến lúc xe lăn bánh vẫn chưa phát hiện thì tôi chưa gặp bao giờ. Bởi lẽ, người làm nghề như chúng tôi phải quan sát, kiểm tra cẩn thận, xác nhận đón đúng đoàn thì mới cho xe chạy”, anh Chí nói thêm.

Nhiều người “bán tin bán nghi” vào tình huống đón nhầm họ nhà trai của lái xe. Một số người lại cho rằng, ngày 30/11 được xem như “ngày cưới quốc dân” với rất nhiều đám hỷ được tổ chức nên mọi tình huống bi hài đều có thể xảy ra.