Chồng cũ Diệp Lâm Anh ôm á hậu Thúy Quỳnh, BTV Hoài Anh VTV 'kêu cứu'Chồng cũ Diệp Lâm Anh khoe ảnh ôm ấp bạn gái mới và không ai khác đó chính là á hậu Thúy Quỳnh. MC Hoài Anh VTV viết trên trang cá nhân cầu cứu khán giả tỉnh táo vì có trang giả mạo danh dùng ảnh bằng khen của cô lừa đảo.
NSND Lan Hương cảm ơn Hội Điện ảnh Hà Nội đã cho cơ hội thể hiện màn múa trong sinh nhật 30 tuổi của hội, dù phải bỏ nhiều động tác khó vì đau khớp vai.
Minh Tinh
Ảnh: FBNV, video: Tư liệu