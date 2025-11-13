nsnd lan huong.jpg
Tin sao Việt 14/11: NSND Lan Hương vui vẻ chia sẻ hội bạn "toàn U70 trừ Thu Hà là U60" trong sinh nhật Hội Điện ảnh Hà Nội.

NSND Lan Hương cảm ơn Hội Điện ảnh Hà Nội đã cho cơ hội thể hiện màn múa trong sinh nhật 30 tuổi của hội, dù phải bỏ nhiều động tác khó vì đau khớp vai.

Ca sĩ Trọng Tấn và NSND Quang Thọ biểu diễn cùng nhau sau thời gian dài. Năm nay, NSND Quang Thọ đã 77 tuổi.
NSND Công Lý gọi NSND Trung Hiếu là "đại gia chân đất".
Ca sĩ Mỹ Tâm vui mừng chia sẻ tinh thần phấn khởi khi các khán giả đã có vé xem show "See the light".
Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi làm tóc cho hoa hậu Thái Lan tại Miss International 2025.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm khẳng định phong cách cổ điển quyến rũ.
Người mẫu Ngọc Trinh khoe dáng.
Con gái diễn viên Quỳnh Lương được nhận xét có gương mặt giống bố.
Nghệ sĩ Quyền Linh nhí nhố khi mặc trang phục unicorn tạo dáng bên con gái Lọ Lem.
Người mẫu Minh Tú và ông xã tình tứ trong chuyến du lịch châu Âu lãng mạn.
Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ với món quà của fan khi đặt màn LED ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để chúc mừng sinh nhật.
MC Minh Xù hài hước chia sẻ "yên tâm đi, tôi che lại rồi, ngon lành" khi che bụng Noo Phước Thịnh.
Ca sĩ Thảo Trang chia sẻ tham gia vở kịch "Đảo hoa hậu" đang làm mưa làm gió ở Sài Gòn.
Người đẹp Hải Tú bị nhiều khán giả nhận xét phối đồ thừa chi tiết, tạo tổng thể không hài hòa trong loạt ảnh sinh nhật.
Ca sĩ, MC Gil Lê và Xoài Non du lịch ở Seoul, Hàn Quốc.
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp gọi hai con trai là "gấu bông của mẹ".

Minh Tinh

Ảnh: FBNV, video: Tư liệu

 