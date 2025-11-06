Gió ngang khoảng trời xanh tập 39 phát sóng tối 5/11 là một tập phim kịch tích, được đánh giá hấp dẫn nhất kể từ khi phim công chiếu hơn 3 tháng qua.

Ở tập này, Mỹ Anh (Phương Oanh) đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của chồng mình và Linh (Lan Phương) - kẻ cố gắng kết thân với cô chỉ để tiếp cận Đăng (Doãn Quốc Đam).

Mỹ Anh đã chứng kiến cuộc nói chuyện của tiểu tam và chồng cô ngay trong chính nhà mình qua camera. Cô sụp đổ, gần như không đứng vững nhưng người phụ nữ mạnh mẽ ấy vẫn nén nỗi đau để đối diện với kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình một cách bình tĩnh và văn minh.

Cảnh phim như lên đồng của Phương Oanh.

Thay vì lao vào chửi bới, cấu xé Linh để trút giận, Mỹ Anh chọn đối thoại và sỉ nhục tiểu tam bằng những lời lẽ của một phụ nữ có học, nhẹ nhàng nhưng sâu cay. Dù có lúc run lên vì tức giận vì đau đớn nhưng Mỹ Anh không để cho Linh lẫn chồng mình nhìn thấy cô đang sụp đổ và yếu mềm. Chỉ khi một mình trong nhà tắm hay đứng trên sân thượng của tòa nhà, Mỹ Anh mới để cho nước mắt tuôn rơi.

Kể từ tập phim Mỹ Anh xù lông nhím để bảo vệ con mình trước trưởng ban phụ huynh xấu tính, tới tập 39 vừa qua khán giả lại một lần nữa dành lời khen cho Phương Oanh. Nữ diễn viên diễn vừa thể hiện sự đau đớn vừa kìm nén, suy sụp nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Từng ánh mắt, cử chỉ của Phương Oanh thể hiện nội tâm của nhân vật.

Màn chỉnh đốn tiểu tam của Mỹ Anh khiến khán giả hả hê và sau đó là bùng nổ lời khen trên mạng xã hội và các diễn đàn phim. Trích đoạn Phương Oanh và Lan Phương diễn cùng nhau hút 4 triệu lượt xem, 103 nghìn lượt thích, 3 nghìn bình luận trên fanpage VTV Giải trí sau ít giờ.

Diễn xuất của Phương Oanh đã chạm tới cảm xúc của khán giả. Ảnh: FBNV

Diễn viên Hương Giang nhận xét: "Một tập phim quá xuất sắc". NSND Công Lý viết: "Quá hay!". Còn diễn viên Trúc Mai chia sẻ cô đã khóc cùng Mỹ Anh và Phương Oanh chạm tới cảm xúc một cách xuất sắc.

Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet: "Sau khi xem những tập phim vừa rồi, cảm xúc để lại trong tôi dưới góc nhìn của một khán giả và cũng là một người phụ nữ thực sự cảm xúc. Oanh diễn chạm tới trái tim của những người phụ nữ đã từng bị tổn thương. Có lẽ rất nhiều những người phụ nữ sau khi xem tập phim hôm qua đều có chung một suy nghĩ và cảm nhận như vậy.

Sự điềm tĩnh của Phương Oanh cho vai diễn đó thể hiện tính cách của một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vụn vỡ trong tim. Ngoài tình yêu cô ấy còn sống bằng lý trí, biết kiềm chế những cảm xúc của bản thân để có một cái nhìn rộng lớn và bao quát hơn cho cục diện".

Phương Oanh và Trúc Mai ở hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh: NVCC

Bình luận của khán giả: Mỹ Anh bình tĩnh thật! Diễn đỉnh, xem mà cuốn theo cảm xúc luôn; Phương Oanh diễn quá đạt, 10 điểm không có nhưng; Cả 3 diễn viên diễn quá đạt nhưng hay nhất là Phương Oanh; Cô ấy diễn như không diễn, xem không rời mắt luôn; Tập phim hay nhất từ đầu tới giờ, Phương Oanh diễn đỉnh cao thật sự...

