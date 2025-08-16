Chị Thủy vẫn bồi hồi nhớ về những buổi bình minh êm ả bên bờ biển hay những ngày mưa rả rích, mát lạnh ở Tây Nguyên. Trong mỗi bữa cơm, hai bé sinh đôi 8 tuổi lại ríu rít nhắc cho bố mẹ nghe về kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.

"Chắc phải mất một thời gian dài nữa, gia đình tôi mới vơi bớt dư âm chuyến đi đáng nhớ", chị Thủy tâm sự.

Gia đình Hà Nội vừa hoàn thành chuyến xuyên Việt dài 53 ngày, ghé qua 30 tỉnh, thành

Chị Thủy kinh doanh đồ ăn, còn chồng làm cho một công ty Trung Quốc. Cách đây 12 năm, hai vợ chồng từng một lần đi xuyên Việt nhưng do thiếu kinh nghiệm nên chuyến đi không để lại nhiều dấu ấn. Những năm sau đó, bận rộn con nhỏ và công việc, họ chỉ sắp xếp được những chuyến du lịch ngắn ngày, gần nhà để “đổi gió”.

“Khoảng 5 năm trở lại đây, chúng tôi bắt đầu để dành một khoản quỹ riêng cho chuyến xuyên Việt lần 2, với mong muốn mang lại thật nhiều niềm vui và trải nghiệm”, chị Thủy cho biết.

Đầu tháng 6, vợ chồng chị lái xe từ Hà Nội vào Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thăm bà nội, rồi tiếp tục hành trình khám phá 30 tỉnh, thành.

"Trước khi đi khoảng 10 ngày, tôi tham khảo kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm 'Kinh nghiệm xuyên Việt' để lên lịch trình. Tôi ghi lại các tỉnh, thành sẽ đi qua, sau đó lựa chọn điểm du lịch đặc sắc ở mỗi nơi, phù hợp sở thích của gia đình", chị Thủy kể.

Mỗi ngày, họ di chuyển tối đa 300km, thời gian còn lại dành để nghỉ ngơi, khám phá. Gia đình đặt phòng dọc đường, ưu tiên các quán ăn địa phương

Điểm dừng chân lâu nhất của gia đình là Buôn Ma Thuột, gần 20 ngày, để thăm mẹ, tận hưởng mùa mưa trong lành, mát mẻ và thưởng thức ẩm thực hấp dẫn. Gia đình chị Thủy tới đúng mùa sầu riêng, vừa ngon vừa rẻ.

Rời Tây Nguyên, gia đình nhỏ Nam tiến, khám phá các tỉnh miền Tây

Trong hành trình, gia đình Hà Nội đặc biệt yêu thích các làng chài ven biển như Phước Đồng (Đắk Lắk), Mỹ Thắng (Gia Lai), Phước Hải (TPHCM) và Gò Cỏ (Quảng Ngãi).

Gò Cỏ là ngôi làng “nhiều không”: Không hàng quán sầm uất, nhiều nhà không dùng điều hòa, không có tivi… Lần đầu tiên, cả nhà ở trong một ngôi nhà tranh vách đất, không điều hòa, không tivi, 20 giờ đã buông màn ngủ, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích.

Ấy vậy mà, giấc ngủ ở làng chài lại ngon lạ thường, bởi xung quanh là vườn cây xanh mướt, không khí mát lành. Chủ nhà chất phác, bữa cơm giản dị nhưng đậm đà, với rau trái trong vườn và hải sản tươi rói vừa đánh bắt.

"Sau 1 tuần rong ruổi, khi tới Gò Cỏ, chúng tôi cảm giác như đang về quê nhà, ấm áp và chân tình. Biển trước làng trong veo, nhìn thấy đáy, bãi cát sạch, ghềnh đá kỳ thú. Tiếc rằng các homestay trong làng đã được đặt hết, nếu không, nhà tôi sẽ lưu trú lâu hơn để tận hưởng nơi bình yên này", chị Thủy kể.

Ngôi nhà tranh vách đất, xung quanh xanh mướt cây cối và đủ loại hoa ở Gò Cỏ

Những bữa cơm ngon như ở nhà

Hai bé sinh đôi nhà chị Thủy cũng rất thích thú khi được tới thăm Cồn Sơn, Cần Thơ. Gia đình Hà Nội lênh đênh trên chiếc xuồng máy, đến thăm nhà lồng bè nuôi cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon).

Ông Bon có trên 30 bè cá lớn nhỏ (khoảng 5.000m2), nuôi đủ loại khác nhau, trong đó có các loại quý hiếm của sông Mekong như cá hồng vỹ, cá heo đuôi đỏ, cá hô, cá trà sóc, cá bảo ngọc (cá mú nước ngọt), cá tra dầu, cá tra cờ,... hay các giống cá có ngoại hình bắt mắt, đặc tính độc lạ, phù hợp cho khai thác du lịch…

Gia đình Hà Nội còn xem cá lóc bay như làm xiếc, vào vườn thu hoạch chôm chôm

Sự cố đáng nhớ nhất xảy ra vào ngày thứ 40, khi đang di chuyển từ TPHCM đến Mũi Né. Tới Phan Thiết, anh Tuấn Anh – chồng chị – đột ngột đau đầu dữ dội, chóng mặt, khó thở, buồn nôn. Huyết áp của anh lên tới 200, phải nằm theo dõi ở bệnh viện 4 giờ liền.

"Chúng tôi hủy phòng ở Mũi Né, nghỉ lại Phan Thiết một đêm để theo dõi tình hình sức khỏe của anh. Rất may, sau đó anh không gặp phải tình trạng trên lần nào nữa. Nhưng chắc chắn sau chuyến đi, vợ chồng tôi sẽ đi thăm khám kỹ càng hơn", chị Thủy chia sẻ.

Tổng chi phí chuyến đi 53 ngày vào khoảng 150 triệu đồng, một khoản mà chị Thủy cho là hoàn toàn xứng đáng bởi cả nhà có nhiều kỷ niệm, kiến thức mới, trải nghiệm quý giá. Hai con trở nên tự lập, gan dạ và cởi mở hơn.

"Bí kíp để có chuyến đi hạnh phúc, đó là đi du lịch với tâm lý thoải mái nhất. Chúng tôi vẫn vui vẻ dù không may ở một căn phòng chưa sạch như ý, ăn một quán không ngon như giới thiệu. Mỗi điều xảy ra trong chuyến đi, dù tốt hay chưa tốt, đều là trải nghiệm đáng nhớ", chị Thủy chia sẻ.

Chị Thủy rất nhớ những buổi bình minh ở làng chài ven biển

Ảnh: NVCC