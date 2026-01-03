Gia đình chị Hoàng Dung (33 tuổi, Hà Nội) có thói quen đi du lịch trong kỳ nghỉ tết Dương lịch. Năm nay, để kỷ niệm 10 năm ngày cưới và từ mong muốn chiêm ngưỡng băng tuyết của con gái 7 tuổi, vợ chồng chị Dung chi hơn 100 triệu đồng khám phá mùa đông vùng đông bắc Trung Quốc.

"Chi phí đặt tour kéo dài 10 ngày khoảng 35 triệu đồng/người lớn và 25 triệu đồng/trẻ em, chưa bao gồm phí máy bay, visa. Gia đình tôi từng đi nhiều nơi nhưng đây là lần đầu trải nghiệm mùa tuyết. Ba thành viên đều rất mong chờ”, chị Dung chia sẻ.

Bắt đầu hành trình, gia đình Hà Nội tới thăm và lưu trú ở làng Tuyết Hương - ngôi làng với những mái nhà phủ kín tuyết trắng như cổ tích, nằm cách trung tâm thành phố Cáp Nhĩ Tân khoảng gần 300km, thuộc thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang.

Gia đình chị Dung ở ngôi làng tuyết đẹp như xứ sở cổ tích

Những tháng cuối năm cũ và đầu năm mới, tuyết dày và mịn, cả ngôi làng được phủ một màu trắng xoá, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Nhiệt độ nơi đây những ngày qua ở mức -25 độ C đến -30 độ C.

Bé Boo vừa đặt chân tới làng đã reo hò sung sướng. Cô bé 7 tuổi tưởng như lạc vào thế giới trong những bộ phim hoạt hình. Vợ chồng chị Dung từng đi nhiều quốc gia khắp thế giới, chiêm ngưỡng cảnh đẹp muôn nơi mà vẫn không khỏi trầm trồ về ngôi làng.

Khi đêm xuống, nơi đây càng trở nên huyền ảo khi được thắp sáng bởi những ngọn đèn lồng xanh đỏ mang không khí đặc trưng lễ hội cuối năm và nét văn hóa của người dân địa phương

Tại làng, gia đình chị Dung tham gia nhiều trải nghiệm thú vị như chụp ảnh cùng cáo, tuần lộc, thử hắt nước sôi lên không trung,...

Bé Boo thích thú khi lần đầu thấy cáo, tuần lộc

"Hành trình này có quá nhiều trải nghiệm thú vị với gia đình tôi. Ví dụ như ngồi moto để chinh phục núi Datudingzi (Hắc Long Giang); trượt phao giữa băng tuyết; hay xem câu cá ở hồ băng Kính Bạc", chị Dung kể.

Gia đình Hà Nội xem người dân câu cá ở hồ băng

Ngày cuối cùng năm 2025, gia đình chị Dung di chuyển tới gần núi Trường Bạch - dãy núi nằm ở phía đông tỉnh Cát Lâm, giáp với biên giới Triều Tiên.

Với độ cao 2.744m, ngọn núi nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, với rất nhiều đường trượt tuyết và các khách sạn du lịch. Ngoài ra, khu vực còn có hệ thống suối nước nóng, công viên băng tuyết, lều tuyết và nhiều hoạt động giải trí mùa đông khác.

"Đêm giao thừa, gia đình tôi mua pháo hoa để đốt giữa không gian phủ tuyết trắng xóa. Khung cảnh lung linh, đẹp vô cùng. Đây đúng là trải nghiệm năm mới quá đáng nhớ", chị Dung kể.

Du khách khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng mùa đông ở đông bắc Trung Quốc nên đêm giao thừa rất sôi động

5h30 ngày 1/1, khi trời còn tối mịt và nhiệt độ xuống tới -25 độ C, chị Dung thức dậy để trải nghiệm một hoạt động nổi tiếng tại khu vực Trường Bạch - chèo thuyền phao tự trôi trên sông.

Nếu mùa hè, hai bên bờ sông phủ xanh cây cối, du khách thả mình trên thuyền giữa khung cảnh núi rừng và bình minh yên bình, thì vào mùa đông, khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt, mang vẻ đẹp ma mị và kỳ ảo.

Hơi nước bốc lên từ dòng sông đóng băng, bám vào cành cây tạo thành lớp sương trắng. Trải nghiệm này được gọi là "ma giới phiêu lưu" - trải nghiệm khung cảnh ma mị, độc đáo tưởng như chỉ có trong truyện, phim ảnh.

Chị Dung ngồi thuyền phao tự trôi trên sông

"Tôi phải xếp hàng và chờ khoảng 1 tiếng để tới lượt ngồi trên chiếc thuyền phao, thả mình bồng bềnh trôi theo dòng chảy của sông và chiêm ngưỡng cảnh sương tuyết bao phủ núi rừng. Khung cảnh thần tiên, lãng mạn và huyền ảo như một thế giới cổ tích", chị Dung kể.

Dù nhiệt độ siêu lạnh, rất đông du khách vẫn tới sớm để trải nghiệm ngồi thuyền phao

Cùng ngày, gia đình chị Dung tới thăm hồ Thiên Trì, một hồ miệng núi lửa có làn nước xanh biếc, thường được mệnh danh là "viên ngọc trên trời".

Những ngày cuối chuyến đi, gia đình Hà Nội sẽ dành thời gian khám phá Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Với nhiệt độ trung bình năm là 4,25 độ C và nhiệt độ cực hạn thấp đến -42,6 độ C, Cáp Nhĩ Tân có biệt danh là "thành phố Băng" với ngành du lịch mùa đông phát triển.

Chuyến du lịch mùa đông đáng nhớ với gia đình Hà Nội

Chị Dung cho biết, nhiệt độ vùng đông bắc Trung Quốc chênh lệch rất lớn với Hà Nội nhưng do chuẩn bị kỹ càng, gia đình nhỏ không gặp khó khăn. Bé Boo thậm chí là thành viên thích nghi tốt nhất.

Theo kinh nghiệm của chị Dung, du khách nên phối hợp nhiều lớp đồ gồm: Đồ lót giữ nhiệt - áo giữ nhiệt lót lông - áo len mỏng - áo lông vũ - áo khoác phao/khoác lông bên ngoài. Du khách nên dán thêm miếng giữ nhiệt. Chị cũng chuẩn bị cho gia đình 3 lớp quần gồm quần giữ nhiệt siêu mỏng - quần legging lót lông và lớp quần ngoài cùng chống gió, nước.

Khi ra ngoài, họ sẽ luôn đi bốt chuyên dụng đi tuyết, đeo khăn quàng cổ, găng tay và bịt tai

Ảnh: NVCC