Trong lần thứ ba trở lại Australia, vợ chồng chị Bùi Diệp Thảo Vân (kỹ sư kinh doanh, travel blogger, quê Đà Nẵng, sống tại Hà Nội) dành gần 3 tuần khám phá miền Tây Australia thay vì những điểm đến quen thuộc như Sydney hay Melbourne.

"Từ Sydney bay sang thành phố ven biển Geraldton mất khoảng 6-7 giờ. Sự thay đổi về cảnh quan khiến tôi cảm giác như đang khám phá một đất nước khác hoàn toàn", chị Vân chia sẻ.

Phần lớn thời gian, hai vợ chồng dừng chân ở Greenough, Geraldton, Kalbarri và các vùng ven biển hoang sơ.

Gần 1 tuần sống trơ trọi giữa đồi

Khoảng thời gian đặc biệt nhất với vợ chồng chị Vân trong chuyến đi này là 1 tuần sống trong căn nhà tái chế từ container, nằm trên đỉnh đồi ở Greenough - vùng thuộc Coral Coast, bang Tây Australia, cách thành phố Geraldton khoảng 25km. Nơi đây nổi tiếng với những đồng cỏ, bờ biển hoang sơ và các công trình di sản từ thế kỷ XIX.

Căn nhà nằm biệt lập giữa đồi, không có hàng xóm hay chủ nhà. Chị Vân biết đến nơi này khá tình cờ, sau khi hỏi người dân địa phương về một chỗ ở mang đậm tinh thần miền viễn Tây Australia.

Ngôi nhà nằm giữa đỉnh đồi, phía trước là biển xanh bao la

Qua lời giới thiệu của một ngư dân địa phương chuyên đánh bắt tôm hùm, hai vợ chồng du khách Việt tìm đến và quyết định thuê căn nhà trong 1 tuần.

Từ chân đồi, họ lái xe qua con đường sình lầy dài khoảng 3km giữa rừng vắng để tới nơi. Căn nhà nhỏ nằm giữa những triền đồi thoai thoải, phía xa là biển xanh ngắt với sóng trắng xóa. Không có hàng quán hay xe cộ, nơi đây chỉ có tiếng gió và tiếng sóng.

Trong nhà có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh tuy nhiên cuộc sống giữa đồi vẫn có không ít bất tiện. Nguồn nước khá yếu, có lúc việc xả bồn cầu cũng khó khăn. Quanh khu vực không có cửa hàng nên hai vợ chồng phải mua sẵn thực phẩm từ thị trấn trước khi lên đồi.

Căn bếp có cửa sổ lớn nhìn ra ngọn đồi và biển xanh

Đổi lại, họ được tận hưởng khung cảnh hiếm thấy ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Chỉ cần mở cửa bước ra ngoài là có thể bắt gặp những chú kangaroo đang thong thả kiếm ăn trên đồng cỏ.

"Nhịp sống ở đây chậm rãi, bình yên. Mỗi sáng, tôi ngắm bình minh, tự nấu ăn, làm việc một chút rồi dành phần lớn thời gian khám phá bãi biển, thi thoảng chạy theo mấy chú kangaroo", chị Vân kể.

Mỗi chiều, hai vợ chồng ngồi trước hiên nhà ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển. Những ngày sống biệt lập giữa đồi mang đến cho chị nhiều cảm xúc hơn cả các điểm check-in nổi tiếng.

"Ở nơi mà mạng điện thoại, internet chập chờn, chúng tôi không còn nhận thông báo công việc liên tục, chỉ tập trung dành thời gian tận hưởng cảnh quan. Đứng giữa ngọn đồi nhìn ra biển, tôi thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên", chị Vân chia sẻ.

Những ngày ở đây, hai vợ chồng trải qua một đêm "thót tim" khi cơn bão bất ngờ ập đến. Gió rít từng hồi, quật đổ những chiếc ghế trước hiên, khiến căn nhà giữa đồi liên tục rung lắc và họ gần như không thể chợp mắt. Họ cũng không thể rời đi vì mưa lớn có thể làm con đường lầy lội, nguy hiểm.

Chị Vân lo lắng trong đêm bão về

"May mắn, sau 1 đêm, cơn bão đã qua đi, khung cảnh trở lại yên bình, nên thơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tháng 8 là mùa mưa bão ở khu vực này nên vợ chồng tôi cũng rời đi sớm hơn 2 ngày so với dự định để đảm bảo an toàn", chị Vân cho biết.

Khung cảnh sau cơn bão

Chị Vân tiếc nuối vì thời tiết xấu khiến hai vợ chồng lỡ hẹn với chuyến ra biển ngắm cá voi cùng ngư dân địa phương. "Thời tiết ở miền Tây Australia thay đổi rất nhanh, đó cũng là một nét đặc trưng của vùng đất này", chị chia sẻ.

Vùng đất hoang sơ với những cảnh quan kỳ lạ

Rời Greenough, hai vợ chồng tiếp tục khám phá những thắng cảnh nổi tiếng của miền Tây Australia. Họ dạo dọc các bãi biển ở Geraldton và Greenough, nơi có làn nước xanh ngắt, hoang sơ và vắng người, nhiều lúc chỉ có hai vợ chồng trên bãi biển.

Chị Vân đặc biệt ấn tượng với Vườn quốc gia Kalbarri - nơi nổi tiếng với những hẻm núi hùng vĩ và các vách đá sa thạch hàng triệu năm tuổi. Đây là điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm miền Tây Australia.

Vườn quốc gia Kalbarri

Hutt Lagoon là điểm khiến chị Vân bất ngờ nhất. Mặt hồ đổi từ hồng nhạt đến hồng rực theo ánh sáng, khung cảnh mà nữ du khách cho biết chưa từng bắt gặp dù đã đi qua 40 quốc gia.

Theo các nghiên cứu, màu hồng của Hutt Lagoon được tạo nên bởi loài tảo Dunaliella salina, với sắc độ thay đổi tùy mật độ tảo và điều kiện ánh sáng.

Hồ Hutt Lagoon

Theo chị Vân, miền Tây Australia là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, các điểm tham quan cách nhau hàng trăm kilomet nên du khách cần chuẩn bị kỹ về sức khỏe và lịch trình.

Vợ chồng chị tự lái xe suốt hành trình. Theo chị, giao thông tại đây thuận lợi, chỉ khác là xe chạy bên trái nên du khách Việt cần thời gian làm quen.

Chị cũng khuyên nên mang theo đủ nước uống, đồ ăn nhẹ, đổ đầy nhiên liệu trước khi đi các cung đường dài và thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết vì điều kiện khí hậu có thể thay đổi rất nhanh.

Ảnh: Bùi Diệp Thảo Vân - GowithVan