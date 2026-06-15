Cuối tháng 5/2026, anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1994, ở Hà Nội) cùng vợ là chị Hải đến Paris (Pháp). Đây là điểm đến mà họ từng hẹn sẽ đi du lịch cùng nhau sau khi kết hôn, mong muốn một lần được đặt chân tới trải nghiệm và khám phá.

“Bạn bè mình từng nói xin visa Pháp thuận lợi hơn các nước châu Âu khác. Đây lại là nơi mình từng hứa sẽ đưa vợ đến tham quan. Vậy nên, mình quyết định chọn Paris làm điểm dừng chân để thực hiện lời hứa với vợ từ 8 năm trước”, anh Khánh nói.

Vợ chồng anh Khánh có chuyến du lịch dài ngày tại Paris

Khám phá ngọn đồi cao nhất Paris, ghé nhà thờ "càng mưa càng trắng"

Montmartre là điểm đến để lại cho vợ chồng anh Khánh nhiều ấn tượng. Ngọn đồi này cao khoảng 130m, không chỉ nằm ở vị trí cao nhất của thành phố mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa – lịch sử đặc sắc của Paris.

Cặp đôi đi dạo khắp con phố nghệ sĩ ở Montmartre

Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều công trình lịch sử, quán cà phê nhỏ xinh, phòng trưng bày nghệ thuật và các khu vui chơi giải trí về đêm, được du khách ví von như một thành phố thu nhỏ nằm trên ngọn đồi cao nhất thủ đô nước Pháp.

Montmartre cũng từng là nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật của nhiều họa sĩ nổi tiếng như Vincent van Gogh, Salvador Dalí, Claude Monet.

“Montmartre là điểm đến mang một năng lượng rất khác với phần còn lại của Paris. Đây vốn là khu nghệ sĩ, nơi nhiều danh họa từng sống và sáng tác, tuy đã thành địa điểm du lịch có tiếng nhưng vẫn giữ được chất tự do, phóng khoáng rất riêng”, anh Khánh bày tỏ.

Vợ chồng anh Khánh ghé thăm nhà thờ Sacré-Cœur

Tại Montmartre, vợ chồng anh Khánh ghé thăm nhà thờ Sacré-Cœur. Công trình mang phong cách Roman - Byzantine, được coi là biểu tượng không chỉ về kiến trúc mà còn là nơi linh thiêng và niềm tự hào của người dân Paris.

Điều thú vị là nhà thờ này được xây bằng một loại đá travertine (dạng đá vôi trầm tích tự nhiên) đặc biệt, khi gặp nước mưa sẽ tiết ra chất calcite phủ trắng lại bề mặt.

Vì vậy, trời mưa càng nhiều thì nhà thờ lại càng trắng sáng nên được ví von là công trình “biết tự làm sạch”, tạo vẻ ngoài luôn sáng rực dưới ánh mặt trời.

“Đứng trước tòa nhà trắng tinh khôi trên đỉnh đồi cao nhất Paris là một trải nghiệm rất khó quên với vợ chồng mình”, anh chia sẻ.

Từ bậc thang phía trước nhà thờ Sacré‑Cœur, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm toàn cảnh Paris ấn tượng từ trên cao

Du khách 32 tuổi cũng tiết lộ, điểm nhấn thú vị của Sacré-Cœur không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở vị trí đắc địa.

Từ khu vực tiền sảnh của nhà thờ, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Paris với dòng sông Seine uốn lượn, tháp Eiffel và những mái nhà ngói xám đặc trưng.

Một điểm cộng nữa là công trình này mở cửa đón khách tham quan miễn phí, trừ khu tháp chuông và hầm mộ có tính phí riêng.

Ngoài nhà thờ Sacré-Cœur, vợ chồng anh Khánh cũng check-in với bức tường tình yêu độc đáo được viết bằng hàng trăm ngôn ngữ khác nhau trên nền gạch xanh ở Montmartre.

Sau đó, họ đi dạo phố, ngắm các nghệ sĩ vẽ chân dung và bày tranh ngay trên đường, kết hợp khám phá ẩm thực tại một nhà hàng Pháp có chiếc cối xay gió cổ.

Kinh nghiệm du lịch Paris

Ngoài Montmartre, trong thời gian khám phá Paris, vợ chồng anh Khánh còn ghé bảo tàng Louvre, check-in tháp Eiffel, tham quan Khải Hoàn Môn và đi thuyền trên sông Seine…

Trong đó, có một điểm đến mà cặp đôi thấy rất ấn tượng. Đó là căn nhà số 9 Villa Compoint, quận 17 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống từ tháng 7/1921 đến tháng 3/1923. Căn phòng nằm trên tầng 2, chỉ vỏn vẹn 9m2.

“Đứng trước tấm biển nhỏ trên tường, đặt tay lên bức tường ấy, mình bỗng thấy bồi hồi”, anh Khánh xúc động.

Cặp đôi Hà Nội check-in tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng...

... và ghé thăm căn nhà mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lưu trú khi ở Paris

Về ẩm thực, vị khách trẻ nhận xét đồ ăn Pháp khá dễ thưởng thức, nguyên liệu quen thuộc nhưng được chế biến tinh tế. Cặp đôi đặc biệt yêu thích món ốc sên kiểu Pháp, vẹm xanh nấu kiểu thủy thủ cùng rượu vang giá hợp lý và các loại phô mai đa dạng.

“Nhưng thứ gây ấn tượng mạnh nhất với mình lại là bánh mì. Croissant và sourdough - loại bánh mì lên men tự nhiên - ở Pháp thực sự rất khác biệt”, anh Khánh chia sẻ.

Một số món ăn mà vợ chồng anh Khánh, chị Hải thưởng thức ở Paris

Anh Khánh cho biết trước chuyến đi, anh từng nghe nhiều thông tin không tích cực về tình hình an ninh ở Paris. Tuy nhiên, thực tế khác với những gì anh lo ngại khi cả hai có hành trình suôn sẻ và an toàn.

Dù vậy, nam du khách vẫn khuyến cáo mọi người nên cảnh giác để tránh bị móc túi hoặc giật đồ, đặc biệt khi đi tàu điện ngầm hay đến các điểm tham quan đông người. Anh cũng gợi ý không nên mang theo quá nhiều tiền mặt vì phần lớn cửa hàng, nhà hàng tại Pháp đều chấp nhận thanh toán không tiếp xúc như Apple Pay hoặc thẻ ngân hàng.

Điện thoại và đồ dùng cá nhân nên để trong túi đeo trước ngực hoặc túi đeo bên hông, đồng thời mặc thêm áo khoác bên ngoài để tăng độ an toàn.

Chuyến đi Paris của vợ chồng anh Khánh tốn khoảng 140 triệu đồng, bao gồm vé máy bay khứ hồi, lưu trú, ăn uống và di chuyển nội địa

Một lưu ý nữa là bạn nên nghiên cứu trước các điểm muốn đến và đặt vé online sớm, vì nhiều bảo tàng và công trình nổi tiếng ở Paris thường hết vé sớm vào mùa cao điểm.

“Paris là điểm đến nước ngoài khiến mình thực sự ấn tượng về chiều sâu văn hoá, nghệ thuật và kiến trúc. Đi đến đâu cũng cảm nhận được dấu ấn lịch sử hiện diện rõ nét, từ những con phố nhỏ đến các công trình lớn, tất cả đều có câu chuyện riêng”, anh chia sẻ.

Ảnh: Nguyen Van Khanh