Tuy nhiên, vài năm gần đây, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, ẩm thấp. Không gian sinh hoạt ngày càng chật chội, bí bách. Hơn hết, ngôi nhà chỉ có phòng ngủ ở tầng lửng trong khi ông bà chị Hằng tuổi đã cao (80 và 85 tuổi), sức khỏe yếu, chân đau nên không thể lên xuống cầu thang.

"Ông bà tôi cần có phòng ngủ ở tầng 1 để thuận lợi sinh hoạt hơn. Do điều kiện hạn chế, không thể xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà nên chúng tôi quyết định thuê đơn vị thiết kế và cải tạo", chị Hằng cho biết.

Ngôi nhà nằm ở nơi đông dân cư, theo thời gian đã trở nên cũ kỹ, chật chội. Ảnh: NVCC

Kiến trúc sư Trần Tuấn Anh là người trực tiếp thiết kế lại ngôi nhà của gia đình chị Hằng.

"Vì ngôi nhà đã cũ và chi phí hạn chế nên chúng tôi tìm phương án có thể tận dụng tối đa kết cấu cũ, tổ chức lại không gian bằng kiến trúc, thêm giếng trời, giúp ngôi nhà thông thoáng và nhiều ánh sáng tự nhiên hơn", kiến trúc sư cho biết.

Sau cải tạo ngôi nhà nhìn hiện đại, thẩm mỹ hơn

Trước đây, tầng 1 là nơi sinh hoạt chung của gia đình với cầu thang bố trí ở giữa, tạo sự ngăn cách và cảm giác chật chội. Phía sau cầu thang thiếu ánh sáng tự nhiên nên ẩm mốc, khó thoát mùi.

Nhà chỉ có 1 phòng ngủ nên khi con cháu đến chơi sẽ thiếu không gian nghỉ ngơi. Đơn vị thiết kế lựa chọn phá bỏ sự ngăn cách ở giữa và chuyển cầu thang áp sang một bên, nằm dọc theo nhà. Điều này giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng, liền mạch và rộng rãi hơn.

Phía sau của tầng 1, kiến trúc sư cải tạo thành một phòng ngủ nhỏ dành cho ông bà. Do kết nối với giếng trời nên căn phòng có ánh sáng tự nhiên, thông thoáng lại đảm bảo sinh hoạt tiện lợi.

Phòng khách chật chội trước đây. Ảnh: NVCC

Phòng khách trở nên rộng rãi, thoáng mát, nhiều ánh sáng sau cải tạo

Tầng 2 có một phòng ngủ nằm ở mặt trước. Không gian thờ ấm cúng được đặt cạnh giếng trời, đầy đủ ánh sáng.

"Diện tích ngôi nhà phố nhỏ, chỉ 70m2 nhưng việc hy sinh một phần làm giếng trời sẽ giúp nâng cao chất lượng không khí và môi trường sống", kiến trúc sư cho biết.

Giếng trời giúp ngôi nhà nhiều ánh sáng hơn

Vật liệu và hình khối của công trình cũng mang những đường nét và màu sắc hết sức đơn giản, qua đó tạo cảm giác yên bình, nhẹ nhàng trong không gian sống hằng ngày

Hiện chị em chị Hằng đều đã lập gia đình và ở riêng, nhưng do khoảng cách không quá xa nên họ vẫn thường xuyên đưa con về thăm gia đình và hai cụ.

“Sau khi cải tạo, không gian trong nhà được sắp xếp khoa học hơn, sinh hoạt cũng thuận tiện. Con cháu quây quần đông đủ mà không còn chật chội như trước, lại có chỗ nghỉ ngơi rộng rãi. Hàng xóm ai cũng khen nhà đẹp, ông bà tôi vì thế càng phấn khởi”, chị Hằng chia sẻ.

"Điều đặc biệt, khi cải tạo thay vì xây mới, chúng tôi có cảm giác gần gũi, thân thuộc", chị nói thêm.

Thời gian cải tạo toàn bộ ngôi nhà khoảng 4 tháng với chi phí 600 triệu đồng.

Ảnh: X11 Design Studio