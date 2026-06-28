Đều đặn mỗi sáng, sau khi tập thể dục, ăn nhẹ, cụ ông Phan Hồng Khanh (88 tuổi, quê gốc Nghệ An, sống tại Thanh Hóa) mở điện thoại di động, "kiểm tra" nhóm chat chung của gia đình - nơi 7 con gái, các con rể và 14 cháu ngoại thường xuyên cập nhật tin tức.

Cụ Khanh cũng tranh thủ "báo cáo hoạt động" để các con ở xa như Hà Nội, TPHCM, Cộng hòa Séc biết bố vẫn mạnh khỏe.

Ở tuổi "xưa nay hiếm", tài sản lớn nhất của cụ Khanh chính là 7 người con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, có gia đình riêng hạnh phúc. Con gái cả của cụ công tác trong ngành y. Con gái thứ 2, thứ 3 và thứ 7 đều là giáo viên. Con gái thứ 4 là Đại tá Phan Thị Hường, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hai người con thứ 5 và thứ 6 sống tại Brno, Cộng hòa Séc, đều là doanh nhân, chủ một số khách sạn, resort ở Thanh Hóa và siêu thị, cửa hàng ở Séc.

"14 cháu ngoại của tôi cũng rất chăm chỉ học hành, yêu thương lẫn nhau. Nhiều cháu nhận học bổng du học ở nước ngoài, học tập và làm việc trong ngành công an, y dược. Đây là niềm tự hào lớn của vợ chồng tôi", cụ Khanh tâm sự.

Cụ Khanh và 7 con gái

Người cha mẫu mực, yêu thương con gái hết lòng

Bà Phan Thị Thanh, con gái cả của cụ Khanh, kể trước đây hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cụ Khanh là giáo viên, còn vợ - cụ Phạm Thị Khanh (sinh năm 1937 - mất năm 2016) làm việc ở hợp tác xã, lương không cao.

"Tôi vẫn nhớ, những năm tháng chiến tranh, có lần bom rơi trúng nhà, bố mẹ kéo chị em tôi vào hang để sống tạm. Cũng những ngày ấy, gia đình chỉ có 1 cái giường, bố nhường cho mấy mẹ con", bà Thanh kể.

"Cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng bố mẹ luôn động viên chúng tôi học tập, định hướng cho con làm nghề giáo, nghề y và công an. Bản thân bố cũng học rất giỏi, từng học Đại học Nông nghiệp I giai đoạn 1960-1965. Tinh thần ham học của bố là tấm gương cho chúng tôi", bà Thanh nói tiếp.

Cụ Khanh luôn có mặt trong những dịp quan trọng của các con

Từ nhỏ, bà Thanh và các em chưa bao giờ thấy bố áp lực hay xấu hổ vì không có con trai nối dõi tông đường. Cụ luôn yêu thương vợ, chăm chút cho 7 người con gái. Trong việc dạy con, cụ luôn từ tốn giảng giải, chỉ bảo từ việc nhỏ nhất.

"Tôi là chị cả nhưng ốm yếu nhất nên từ nhỏ đã được bố chăm sóc đặc biệt. Sau này tôi ra Hà Nội làm việc, lập gia đình, sinh con, mỗi lần tôi ốm, bố đều đi gần 200km ra thăm nom", bà kể.

Khi bà Thanh mới lập gia đình và chồng sang Nga làm việc 4 năm, thương con vất vả, cụ Khanh chắt chiu mua từng chiếc giường, tủ, xô, chậu, hộp lạc, lọ ruốc để gửi ra cho con cháu. Căn nhà tập thể vợ chồng bà ở cũng có sự hỗ trợ tài chính từ bố.

Ở tuổi 68, bà Thanh vẫn như "con gái nhỏ" của bố

Cách đây khoảng 8 năm, khi chồng bà Thanh phẫu thuật u tuyến tiền liệt, cụ Khanh khăn gói ra Hà Nội túc trực chăm sóc con rể.

Chị Lê Lan Anh (42 tuổi, Hà Nội), cháu ngoại cụ Khanh xúc động kể: "Tôi không bao giờ quên được hình ảnh ông ngoại tỉ mỉ chăm bố mình khi đã ở tuổi 80. Cũng chỉ mới đây thôi, nghe tin mẹ tôi bị tiền đình mà bố vắng nhà, ông lại từ Thanh Hóa ra chăm sóc. Ông còn mang theo cả thùng đồ tẩm bổ cho con gái, mang cá tươi theo sở thích của cháu gái. Sang thăm nhà tôi, ông trông chắt, gập từng bộ quần áo, muốn đỡ đần cho cháu bớt vất vả".

Mới đây, cụ Khanh đi tàu vào tận TPHCM để thăm con gái út.

Cụ Khanh ra thăm gia đình cháu ngoại - chị Lan Anh (áo hồng)

"Người kết nối" của đại gia đình

Nhiều năm nay, cụ Khanh luôn là người chủ động kết nối các thành viên trong đại gia đình 4 thế hệ. Cụ là "trưởng nhóm" chat chung của gia đình, khơi gợi những chủ đề hấp dẫn để con cháu bàn luận, trao đổi vui vẻ.

Bởi vậy, dù sống xa nhau, 7 chị em bà Thanh vẫn giữ mối quan hệ thân tình, gắn bó. Khi một gia đình nhỏ có việc, tất cả đều chung tay hỗ trợ. Như khi chị Lan Anh lấy chồng, gần 50 thành viên trong đại gia đình từ khắp nơi về lo toan, chung vui. Dịp lễ, Tết, các gia đình cố gắng về quây quần bên nhau.

Hồi tháng 1, cận kề tết Nguyên đán, từ lời đề nghị của cụ Khanh, 7 người con gái, con rể cùng các cháu, chắt thực hiện một chuyến du lịch Phú Quốc. Ở tuổi 88, cụ Khanh vẫn khỏe khoắn đi bộ tham quan từ 8h sáng tới 22h mà không hề mệt mỏi, vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm, chăm chút cháu chắt.

Đại gia đình trong chuyến du lịch Phú Quốc

Năm 2025, cụ Khanh dành tiền tiết kiệm tài trợ các con gái, con rể du lịch Phan Thiết. Sau đó không lâu, cụ tặng mỗi người con 20 triệu đồng để du lịch châu Âu.

"Ông ngoại tôi sống rất tiết kiệm, dành dụm từng đồng lương hưu nhưng luôn hào phóng với con cháu. Ông sẵn lòng dành toàn bộ số tiền mình có để đầu tư cho con cháu học hành hay tạo cơ hội cho con, cháu gặp gỡ, gắn kết tình cảm", chị Lan Anh tâm sự.

Con, cháu cụ Khanh trong chuyến đi châu Âu năm 2025

"Tình yêu thương của bố thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, khiến chúng tôi rất trân trọng và biết ơn. Trong việc dạy con, cháu, chúng tôi cũng noi theo bố - dạy bảo bằng tình yêu thương, sự bao dung và công bằng", các con cụ Khanh chia sẻ.

Cụ Khanh vẫn tự may đồ, giúp con cháu việc nhà

Ảnh: NVCC