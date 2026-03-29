Nằm ở xã Đồng Lương (tỉnh Thanh Hóa), căn nhà vườn xanh mát của vợ chồng chị Lê Cúc (SN 1987, giáo viên tiếng Anh) và anh Lê Minh (dược sĩ) gần đây thu hút sự chú ý của nhiều người nhờ không gian được thiết kế đẹp mắt.

Chị Cúc cho hay, công trình được xây dựng cách đây 8 năm, nằm trên mảnh đất rộng 1.500m2.

Ngoài khu vực nhà ở chính có diện tích 300m2, phần không gian còn lại được gia đình chị phân chia thành các hạng mục khác gồm sân, góc trồng rau, góc thưởng trà và vườn cây ăn quả.

“Chúng tôi thuê thợ xây nhà, còn sân vườn và cổng, tường rào đều do hai vợ chồng tự tay thiết kế, thi công và hoàn thiện”, chị Cúc chia sẻ.

Ngôi nhà nằm sát đường lớn của vợ chồng chị Cúc, anh Minh ở Thanh Hóa thu hút sự chú ý

Theo nữ gia chủ, để thuận tiện sinh hoạt, căn nhà được xây dựng với kết cấu 1 tầng kiên cố, gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và 2 nhà vệ sinh.

Trong đó, trần nhà được ốp gỗ và lợp ngói, giúp cách nhiệt hiệu quả, giữ cho không gian sống luôn mát mẻ vào mùa hè.

Ở các khu vực chung như phòng khách và bếp, hay không gian riêng như phòng ngủ, vợ chồng chị Cúc cũng ưu tiên sử dụng nội thất làm từ gỗ có tông màu nâu, vừa tạo cảm giác ấm cúng, vừa phù hợp nhu cầu và hài hòa với truyền thống địa phương.

Không gian nhà vườn nhìn từ trên cao

Khu vực sinh hoạt sử dụng nội thất chủ yếu từ gỗ

Để tạo thêm mảng xanh và tăng tính thẩm mỹ, chị tận dụng khoảng sân rộng trước nhà làm bãi cỏ, dựng thêm căn chòi nhỏ làm nơi thưởng trà, ngắm hoa. Đây cũng là khu vực để các con của chị thoải mái chạy nhảy, vui chơi, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử.

“Tại khu vực nhà ở, gia đình mình chọn lợp ngói mới vì vật liệu này bền màu, có khả năng chống ẩm mốc và cách nhiệt tốt.

Còn phần ngói lợp khu vực nhà xe và chòi cà phê là ngói cũ, được chồng mình sưu tầm từ các ngôi nhà có tuổi đời hàng chục năm ở địa phương”, nữ gia chủ nói thêm.

Gia chủ Thanh Hóa dựng nhà vườn 1.500m2 khác lạ, hàng xóm từ chê đến khen

Quanh sân, chị Cúc bố trí trồng nhiều loại hoa có màu sắc rực rỡ, trong đó chủ yếu là mai địa thảo - một loại hoa rất phổ biến ở Đà Lạt, dễ trồng, dễ chăm và nở hoa gần như quanh năm.

Hoa được trồng trong chậu, chị tự ươm và chăm sóc. Các chậu hoa cũng được nữ giáo viên 38 tuổi kê trên các bệ lớn bằng đá tảng – thứ vốn được dùng để kê chân cột nhà thời xưa mà chồng chị tìm và gom mua từ các nhà sàn cũ.

Khoảng sân vườn rộng được gia chủ trồng cỏ, tô điểm bằng những chậu hoa tràn ngập màu sắc

Phía bên hông nhà, chị Cúc dành một khoảng trống làm vườn, ưu tiên trồng các loại rau củ theo mùa để hạn chế sâu bệnh và nhanh cho thu hoạch như bắp cải, su hào, súp lơ, xà lách, cải kale,…

Còn ở vườn cây ăn quả, nữ gia chủ cũng ưu tiên trồng các giống cây quen thuộc như xoài, mít, ổi, nhãn, vải, vú sữa, bưởi, na… Đến mùa, các con chị lại háo hức ra vườn thu hoạch thành quả lao động cùng bố mẹ và thưởng thức trái chín ngay tại chỗ.

Chị Cúc trồng rau tại nhà, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm tươi sạch hàng ngày cho gia đình

Chị Cúc tiết lộ, chi phí xây dựng căn nhà vườn ở quê tốn khoảng hơn 2 tỷ đồng. Công trình chứa đựng nhiều tâm huyết của cả hai vợ chồng nên từng góc trong vườn, nhà đều được họ chăm chút, bài trí kỹ lưỡng.

Trong đó, chị ấn tượng nhất với phần tường rào và nhà xe. Đây là hai hạng mục do chồng chị tự lên ý tưởng thiết kế và xây dựng hoàn toàn bằng đá cuội, tạo điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ không gian.

“Chồng mình là dược sĩ, chưa có nhiều kinh nghiệm về xây dựng nên quá trình thi công và hoàn thiện nhà vườn cũng tốn nhiều công sức và thời gian để có thành quả như mong muốn”, chị nói.

Khu vực cổng và tường rào làm bằng đá cuội do anh Minh tự tay thực hiện

Nữ giáo viên cũng cho biết, so với các công trình nhà ở thường thấy tại địa phương, ngôi nhà của vợ chồng chị có chút khác biệt về thiết kế và vật liệu.

Bởi thông thường, với diện tích đất thuộc quyền sở hữu, người dân địa phương sẽ xây dựng hết phần đất để có nhà to. Song, vợ chồng chị Cúc lại lựa chọn chỉ xây nhà đủ dùng, chừa phần lớn không gian quanh nhà để làm sân vườn, tăng khoảng xanh cho không gian sống.

Bên cạnh đó, thay vì xây kín cổng cao tường, họ cũng ưu tiên tiêu chí tối giản, hạn chế “bê tông hóa” để hướng đến sự thông thoáng cho ngôi nhà.

“Thời gian đầu dựng nhà, làm vườn, vợ chồng mình bị hàng xóm 'chê cười' vì dành khá nhiều diện tích để trồng hoa, làm bãi cỏ.

Trong khi đó, ở khu vực miền núi nơi mình sinh sống, các gia đình thường ít trồng cỏ. Họ sẽ tận dụng tối đa diện tích sân vườn để trồng rau, hoa màu hay chăn nuôi, tăng nguồn thu nhập…”, chị chia sẻ.

Vợ chồng chị Cúc dành khá nhiều diện tích làm sân vườn, vừa phủ xanh không gian, vừa tạo góc thư giãn

Tuy nhiên, sau khi không gian nhà vườn của gia đình chị Cúc được hoàn thiện, nhiều người dân sinh sống xung quanh đã thay đổi suy nghĩ, thấy thích thú và dành nhiều lời khen trước thành quả ấn tượng của cặp vợ chồng dược sĩ – giáo viên.

Thậm chí, một số khách du lịch có dịp đi ngang qua đây cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài độc đáo của công trình, hào hứng chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

“Gia đình mình rất vui vì không gian sống tâm huyết của cả nhà đã được mọi người đón nhận và dành nhiều lời khen.

Đây không chỉ là chốn che mưa che nắng mà còn trở thành nguồn cảm hứng, động lực giúp vợ chồng mình vượt qua những khó khăn, áp lực từ công việc và cuộc sống thường ngày”, nữ gia chủ bày tỏ.

Ảnh, video: @cuc.le.87/Cuc Le