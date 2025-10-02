Ngày 2/10, lãnh đạo UBND xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng (trú tại xã Quỹ Nhất) đã ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Thầy giáo Khương (giữa) trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ người dân cho đại diện chính quyền địa phương.

Theo lãnh đạo UBND xã Quỹ Nhất, đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhiều hộ dân tại địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa, tài sản sau trận giông lốc kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 29/9.

Chính quyền và người dân địa phương rất trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình thầy giáo Khương Văn Hưng. Sự ủng hộ này không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của bão số 10, rạng sáng ngày 29/9, địa bàn tỉnh xảy ra giông, lốc xoáy gây sập, đổ, tốc mái nhiều nhà dân, hư hỏng cơ sở hạ tầng, làm 9 người chết và nhiều người bị thương.

Nhiều ngôi nhà bị đổ sập.

Riêng tại xã Quỹ Nhất, có 4 người tử vong, 84 nhà và công trình phụ trợ bị tốc mái, 10 nhà bị đổ sập, 38 cột điện bị đổ gãy…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Ninh Bình đã trợ ngay các gia đình có người thiệt mạng (25 triệu đồng/người), người bị thương (5 triệu đồng/người).