Ngày 30/9, Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cùng Công an xã Giao Hòa (tỉnh Ninh Bình) xử lý chủ phương tiện điều khiển phà chở hành khách qua sông Hồng bất chấp thời tiết xấu.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 28/9, tại Bến đò Cồn Nhì, xã Giao Hòa, ông D. điều khiển phương tiện phà biển số TB-13xx chở phương tiện và hành khách từ xã Giao Hòa qua sông Hồng sang xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 10, sông Hồng xuất hiện nhiều đợt sóng to kết hợp gió mạnh làm phà chao đảo, nguy cơ lật, chìm đắm. Sự việc trên được người dân ghi hình lại.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã yêu cầu ông D. đưa phương tiện vào neo đậu đảm bảo an toàn và cam kết không đưa phương tiện hoạt động chở khách ngang sông đến khi thời tiết ổn định. Đồng thời, cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D. số tiền hơn 20 triệu đồng.