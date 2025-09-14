Giá iPhone 16 giảm mạnh

Theo khảo sát, việc iPhone 17 sắp được Apple bán ra tại thị trường Việt Nam khiến giá iPhone 16 giảm mạnh. Tại các hệ thống bán lẻ điện thoại di động, giá iPhone 16 đã giảm trung bình từ 15-20% so với mức niêm yết ban đầu.

Mức giảm mạnh chủ yếu tập trung vào các mẫu cơ bản như iPhone 16 bản 128GB và 256GB, do lượng hàng tồn kho lớn và áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu Android cao cấp.

Các mẫu như iPhone 16 128GB hiện chỉ khoảng 18-19 triệu đồng, mức giá tốt hơn so với thời điểm ra mắt, đặc biệt khi kết hợp với các ưu đãi như giảm thêm khi thanh toán qua ngân hàng hoặc chương trình thu cũ đổi mới.

Nếu không cần tính năng mới của iPhone 17, việc mua iPhone 16 lúc này giúp tiết kiệm đáng kể. Giá iPhone 16 có thể giảm thêm sau khi iPhone 17 chính thức lên kệ, nhưng rủi ro là sẽ hết hàng.

Giá bán iPhone 17 tại Việt Nam gây tranh cãi

Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple ra mắt các phiên bản của iPhone 17 series mới nhất. Theo công bố, giá iPhone 17 thường có giá khởi điểm từ 799 USD; iPhone 17 Pro có giá từ 1.099 USD, tăng 100 USD so với iPhone 16 Pro; iPhone 17 Pro Max có giá từ 1.199 USD. iPhone 17 Air lần đầu được giới thiệu có giá từ 999 USD, tăng 100 USD của iPhone 16 Plus.

Tuy nhiên, giá iPhone 17 series khiến nhiều người tranh cãi khi quy đổi ra tiền Việt Nam lại đắt hơn nhiều so với những năm trước.

Cụ thể, theo Artimes, iPhone 17 thường có giá từ 25 triệu đồng, còn iPhone Air khởi điểm 32 triệu đồng cho bản thấp nhất. Trong khi đó, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 35 triệu đồng, 17 Pro Max từ 38 triệu đồng (cao hơn 3-4 triệu đồng so với năm ngoái).

Ngoài ra, Apple bổ sung một phiên bản 2 TB cho 17 Pro Max, là chiếc iPhone chính hãng giá cao nhất từ trước đến nay, với giá 64 triệu đồng.

iPhone 17 với các phiên bản vừa ra mắt có 4 màu sắc.

Bánh trung thu giá tiền triệu lộ diện

Theo quan sát của PV VTC News, đến thời điểm này, mẫu mã các loại bánh chưa thực sự phong phú, hầu hết quầy hàng đang chỉ bày bán cơ bản 2 loại bánh nướng và bánh dẻo truyền thống.

Tuy các doanh nghiệp chưa bày bán nhiều sản phẩm cao cấp, thuộc hàng "vedette" nhưng một số ít mẫu mã cũng đã lộ diện, có giá tiền triệu.

Đơn cử, các loại bánh: Trăng vàng Long ngư vọng nguyệt hộp sơn mài của Kinh Đô được niêm yết mức giá 5 triệu đồng với 6 bánh 150 gram, 1 hộp trà olong 50 gram. Các loại bánh khác của Kinh Đô như: trăng vàng hoàng kim vinh hiển hộp 4 bánh 150 gram/bánh, 1 hộp trà olong 50 gram có giá 1,5 triệu đồng; trăng vàng hoàng kim vinh hoa - vinh hiển có giá 1,35 triệu đồng...

Giá sầu riêng rớt mạnh, nhà vườn tiếc hùi hụi vì không bán sớm

Ngày 10/9, trên Báo Người Lao Động, bà V.D.H, nhà vườn ở Đắk Lắk, than gia đình bà vừa phải bán "xô" cả vườn sầu riêng với giá chỉ 30.000 đồng/kg, trong khi trước đó thương lái vào vườn báo giá 67.000 đồng/kg nhưng gia đình không bán.

Về lý do phải bán giá thấp, bà nói khi thợ cắt vào kiểm tra chất lượng, vườn sầu riêng bị sượng nước nên mất giá.

Theo anh Trương Ân, chủ một doanh nghiệp chuyên về sầu riêng Musang King, đợt mưa kéo dài 60-70 ngày liên tục ở Tây Nguyên đã khiến nhiều vườn sầu riêng xuống cấp nghiêm trọng. Hiện phần lớn vườn chỉ cho ra loại “hàng kem” (loại thấp nhất), với giá Dona khoảng 15.000 đồng/kg, Musang King cũng chỉ còn 35.000 đồng/kg.

Rau muống 25.000 đồng/bó, bà nội trợ thắt chặt chi tiêu

Tại các chợ Hà Nội, giá rau xanh leo thang từng ngày, từ rau muống, rau cải đến rau mùi đều tăng mạnh. Trước cảnh rau đắt ngang thịt, nhiều bà nội trợ buộc phải thay đổi thực đơn, bớt rau tươi để lo cho bữa cơm gia đình.

Theo ghi nhận của Sức khỏe Đời sống vào sáng 9/9 tại một số chợ truyền thống như chợ Mỹ Đình, Đình Thôn, Cầu Giấy... giá nhiều mặt hàng rau xanh tăng từ 10-30% so với những ngày cuối tháng 8.

Cụ thể, giá rau muống, rau ngót, rau mồng tơi lên tới 18.000-25.000 đồng/bó; rau cải 30.000-35.000 đồng/kg; rau mùi tăng gấp đôi từ 4.000 đồng lên 8.000 đồng một bó nhỏ; xà lách 40.000-45.000 đồng/kg; dứa 18.000-25.000 đồng/quả.

Các loại rau gia vị như hành lá, rau mùi tàu cũng đội giá, thậm chí có tiểu thương còn từ chối bán nếu khách chỉ mua 5.000 đồng.

Lý giải nguyên nhân giá rau tăng mạnh, các tiểu thương cho hay, do ảnh hưởng của mưa bão vừa qua khiến nhiều diện tích trồng rau tại các vùng ngoại thành và lân cận bị ngập úng, dập nát, dẫn đến khan hiếm nguồn cung. Giá nhập từ thương lái tăng vọt, buộc tiểu thương phải nâng giá bán lẻ. Tuy nhiên, rau đắt đỏ khiến sức mua giảm, nhiều sạp hàng ế ẩm.