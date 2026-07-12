Theo khảo sát tại các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple trong tháng 7/2026, giá bán nhiều phiên bản thuộc dòng iPhone 17 đã được điều chỉnh giảm đáng kể so với mức niêm yết khi mở bán.

Đối với mẫu iPhone 17 Pro Max 256GB, mức giá niêm yết ban đầu là 37,99 triệu đồng. Đến nay, các hệ thống lớn như TopZone, FPT Shop và CellphoneS đồng loạt điều chỉnh xuống còn 35,99 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Tại Di Động Việt, mức giá còn thấp hơn khi phiên bản này được niêm yết ở mức 34,79 triệu đồng, giảm khoảng 3,2 triệu đồng so với giá gốc.

Các phiên bản dung lượng cao của iPhone 17 Pro Max cũng được điều chỉnh giảm giá đáng kể. Phiên bản 512GB hiện được bán với giá 42,99 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với mức niêm yết 44,49 triệu đồng. Một số hệ thống còn áp dụng chương trình thu cũ đổi mới, giúp giá thực tế của sản phẩm giảm xuống còn khoảng 39,56 triệu đồng.

Dòng iPhone 17 đang được điều chỉnh giảm giá tại nhiều hệ thống bán lẻ. Ảnh: D.Anh

Phiên bản 1TB được điều chỉnh từ 50,99 triệu đồng xuống còn 48,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng. Khi kết hợp ưu đãi lên đời thiết bị, mức giá thực tế có thể còn khoảng 45,5 triệu đồng. Phiên bản 2TB giảm khoảng 3,4 triệu đồng, từ 63,99 triệu đồng xuống còn 60,59 triệu đồng.

Riêng tại Di Động Việt, các phiên bản dung lượng lớn được niêm yết ở mức 42,39 triệu đồng đối với bản 512GB, 49,59 triệu đồng cho bản 1TB và 61,99 triệu đồng đối với phiên bản 2TB.

Bên cạnh dòng Pro Max, iPhone Air là sản phẩm ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong dòng iPhone 17. FPT Shop niêm yết phiên bản iPhone Air 256GB với giá 22,99 triệu đồng, thấp hơn 9 triệu đồng so với mức niêm yết 31,99 triệu đồng, tương đương giảm khoảng 28%.

Thế Giới Di Động cũng niêm yết phiên bản này ở mức 22,99 triệu đồng. CellphoneS niêm yết sản phẩm ở mức 22,89 triệu đồng, đồng thời áp dụng chương trình trả góp 0%.

Đối với phiên bản iPhone Air 512GB, cả Thế Giới Di Động và CellphoneS đều đưa giá xuống còn 28,99 triệu đồng, giảm từ mức niêm yết 38,49 triệu đồng. Sau đợt điều chỉnh, giá bán của iPhone Air 256GB tại một số hệ thống bán lẻ hiện thấp hơn cả phiên bản iPhone 17 256GB.

Ở các phân khúc còn lại, giá iPhone 17 cũng ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều hệ thống bán lẻ. iPhone 17e 256GB hiện được bán với giá 17,29 triệu đồng tại Di Động Việt và khoảng 17,39 triệu đồng tại FPT Shop, CellphoneS, thấp hơn từ 600.000-700.000 đồng so với mức niêm yết 17,99 triệu đồng.

iPhone 17 256GB được Di Động Việt bán với giá 23,59 triệu đồng. FPT Shop và CellphoneS dao động từ 23,99-24,29 triệu đồng, giảm khoảng 700.000 đồng đến 1,4 triệu đồng so với giá gốc 24,99 triệu đồng.

Đợt điều chỉnh giá của dòng iPhone 17 được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố của thị trường. Sau giai đoạn đầu mở bán với nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao, nhu cầu thường có xu hướng chững lại, buộc các nhà bán lẻ tăng ưu đãi để kích cầu và mở rộng tệp khách hàng.

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh từ các mẫu smartphone cao cấp của những thương hiệu khác với cấu hình và chính sách giá hấp dẫn cũng khiến các hệ thống bán lẻ tăng cường ưu đãi để duy trì sức mua và kích thích doanh số.

Theo các đại lý, giá iPhone 17 nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh khi thị trường tiến gần thời điểm Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới. Do đó, người dùng chưa có nhu cầu nâng cấp ngay có thể chờ thêm để hưởng mức giá tốt hơn.