Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường đã giảm trong tháng 4 tại hầu hết các ngân hàng thương mại. Theo khảo sát tại các ngân hàng, cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm gần như chấm dứt, các chương trình cộng thêm lãi suất cũng dần biến mất.

Thay vào đó, nhiều ngân hàng công bố các chương trình ưu đãi cho người gửi tiền bằng các món quà từ phổ thông cho đến cơ hội trúng ô tô, trúng chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Tại Vietcombank, với mỗi 30 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ nhận một mã dự thưởng với giải đặc biệt là chuyến đi Mỹ dành cho 2 người để xem World Cup 2026 và 126 giải nhất, mỗi giải 1 Smart TV Samsung 65 inch.

Khách hàng được nhân đôi mã dự thưởng khi chọn kỳ hạn 9-12 tháng.

Ngân hàng này cũng đang huy động chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên đến 7,4%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này đã giảm so với lãi suất 7,9%/năm được ngân hàng công bố hồi cuối tháng 3.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi cũng được Ngân hàng ACB niêm yết lên đến 7,5%/năm cho tiền gửi từ 10 triệu đồng.

Mức cao nhất được Ngân hàng BVBank áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 15 tháng cũng lên tới 7,8%/năm, trong khi kỳ hạn 6-12 tháng là 7,6%/năm.

Tại ngân hàng con của Vietcombank là VCBNeo, từ ngày 15/4-15/6, ngân hàng tặng mã dự thưởng quay số cho mỗi khoản mở mới hoặc tái tục tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn trực tiếp tại quầy giao dịch, có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Số lượng mã dự thưởng không giới hạn và được cấp theo công thức mỗi 20 triệu đồng tiền gửi tương ứng với 1 mã số may mắn.

Tại Sacombank, từ nay đến 15/6, khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6-13 tháng, tối thiểu 100 triệu đồng sẽ được nhận quà tặng được thiết kế độc quyền như túi canvas, dù, vali, mũ bảo hiểm, cân điện tử... nếu giao dịch tại quầy, hoặc nhận tiền mặt tối đa 500.000 đồng/tài khoản nếu giao dịch trên ứng dụng di động.

Song song đó, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được cấp mã số dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trong đó, giải đặc biệt là 1 chiếc ô tô điện VinFast VF9 Eco trị giá 1,5 tỷ đồng.

Cũng với phương thức tặng xe ô tô, ABBank cho hay từ nay đến 15/6, với mỗi tài khoản gửi tiền 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, khách hàng sẽ nhận được mã dự thưởng trúng xe ô tô OMODA C5 Luxury trị giá 539 triệu đồng.

Ngoài ra, ngân hàng còn tặng tiền mặt từ 500.000 đồng theo số dư tiền gửi.

Tại Ngân hàng MBV, từ nay đến 30/9, với khoản tiền gửi từ 400 triệu đồng và kỳ hạn 6 tháng, khách hàng cá nhân có cơ hội nhận quà tặng cùng 25 cặp vé du lịch Hàn Quốc, Malaysia, Phú Quốc, Hạ Long mỗi quý.

Với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng tặng lãi suất tiền gửi 0,1%/năm cho doanh nghiệp giới thiệu và tặng lãi suất 0,3%/năm cho doanh nghiệp được giới thiệu.

Tại Ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất huy động được cộng thêm 1%/năm cho khoản tiền gửi từ 5 triệu đồng, cộng thêm 1,3%/năm cho khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng.

Một ngân hàng khác thuộc hệ sinh thái VPBank là GPBank cũng mới công bố chương trình ưu đãi đến 30/6, tặng mã dự thưởng cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng với cơ hội trúng thưởng xe ô tô VinFast VF3 hoặc iPhone 17 Pro Max.