Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn cho thấy mức giá iPhone 17 hiện nay chỉ điều chỉnh giảm nhẹ so với thời điểm mở bán cuối năm 2025. Cụ thể, iPhone 17 bản 256GB đang được niêm yết quanh mức 24,99 triệu đồng, bản 512GB khoảng 31,49 triệu đồng.

Với dòng Pro, iPhone 17 Pro 256GB hiện dao động khoảng 33,59 triệu đồng, bản 512GB khoảng 40,89 triệu đồng và bản 1TB ở mức 47,29 triệu đồng. Ở phân khúc cao nhất, iPhone 17 Pro Max bản 256GB được chào bán quanh 37,29 triệu đồng, bản 512GB khoảng 43,29 triệu đồng, bản 1TB khoảng 50,99 triệu đồng và bản 2TB lên tới 63,29 triệu đồng.

So với giá niêm yết ban đầu, nhiều phiên bản đã điều chỉnh giảm khoảng 1-1,5 triệu đồng. Mức giảm này chủ yếu mang tính chu kỳ sau vài tháng mở bán, không xuất hiện tình trạng giảm sâu như ở nhiều mẫu smartphone Android cao cấp.

Một điểm đáng chú ý là nguồn cung khá ổn định, không xảy ra tình trạng “cháy hàng” kéo dài như ở một số thế hệ trước. Thị trường cũng không xuất hiện mức giá bị đẩy cao bất thường đối với các mẫu chính hãng.

Giá iPhone điều chỉnh giảm. Ảnh: D.A

Dịp Tết luôn là cao điểm mua sắm điện thoại, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Tâm lý đổi máy mới đầu năm, nhu cầu mua quà biếu và thưởng Tết giúp doanh số iPhone thường tăng mạnh trong giai đoạn này. Các phiên bản iPhone 17 Pro và Pro Max vẫn là lựa chọn chủ đạo nhờ cấu hình mạnh, camera nâng cấp và màn hình cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn thu hút nhóm khách hàng muốn nâng cấp nhưng vẫn cân đối ngân sách.

Các chuỗi bán lẻ tập trung vào ưu đãi tài chính và quà tặng đi kèm. Hình thức trả góp 0% lãi suất, thu cũ – đổi mới, hoàn tiền qua ngân hàng hoặc tặng voucher phụ kiện được triển khai rộng rãi. Tổng mức lợi ích quy đổi có thể lên tới vài triệu đồng, nhưng giá niêm yết sản phẩm gần như không thay đổi nhiều.

Các dòng iPhone đời thấp hơn như iPhone 15 và iPhone 14 cũng ghi nhận mặt bằng giá hấp dẫn hơn đáng kể. Sau hơn một năm ra mắt, iPhone 15 đã bước vào chu kỳ giảm giá rõ rệt.

Tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn, iPhone 15 bản 128GB hiện phổ biến trong khoảng 15-17 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mở bán. Phiên bản 256GB dao động dưới mốc 20 triệu đồng, trở thành lựa chọn nâng cấp hợp lý cho người dùng đang sở hữu các mẫu iPhone cũ như iPhone 12 hoặc 13.

Các phiên bản cao cấp hơn như iPhone 15 Pro và 15 Pro Max cũng đã điều chỉnh giá, đưa mức khởi điểm xuống hơn 20 triệu đồng tùy dung lượng. So với iPhone 17 Pro, mức giá này thấp hơn từ 10-12 triệu đồng, trong khi trải nghiệm tổng thể không chênh lệch quá lớn đối với người dùng phổ thông.

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 14 đang có mức giá mềm nhất trong các dòng iPhone còn phân phối chính hãng. Phiên bản 128GB hiện phổ biến trong khoảng 13-16 triệu đồng, trong khi bản 256GB và iPhone 14 Plus dao động khoảng 16-18 triệu đồng.

Với mức giá này, iPhone 14 gần như rơi xuống vùng cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu smartphone Android tầm trung – cao cấp. Đối với người dùng ưu tiên hệ sinh thái Apple, đây là lựa chọn dễ tiếp cận hơn nhiều so với iPhone 17.

Dù không sở hữu các công nghệ mới nhất như chip thế hệ mới hay camera nâng cấp mạnh, iPhone 14 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản và trung cấp, từ chụp ảnh, quay video đến giải trí và làm việc.

Ông Vũ Quang Anh (nhân viên bán hàng của một chuỗi điện thoại di động) cho biết giá iPhone 17 đã điều chỉnh nhẹ so với lúc mở bán, nhưng chưa có dấu hiệu giảm sâu do vẫn còn cách khá xa thời điểm ra mắt thế hệ mới. Lượng khách quan tâm iPhone 17 không đột biến như kỳ vọng vì người dùng đang dồn sự chú ý sang các dòng đời cũ có giá tốt hơn.

Thị trường iPhone đang bước vào giai đoạn ổn định sau cao điểm mở bán cuối năm trước. Giá iPhone 17 chỉ giảm nhẹ theo chu kỳ, trong khi các dòng đời thấp hơn như iPhone 15 và 14 tạo sức hút nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn. Sự phân hóa này cho thấy người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ giữa việc sở hữu công nghệ mới và tối ưu ngân sách.

Tuy nhiên, iPhone đang chịu sự cạnh tranh từ Android ngày càng rõ rệt. Nhiều mẫu điện thoại Android có cấu hình mạnh, tích hợp AI sớm và đặc biệt là giảm giá nhanh chỉ sau vài tháng, nhất là ở phân khúc 15–25 triệu đồng.

Cuộc đua năm 2026 được dự báo sẽ cân bằng hơn, khi yếu tố quyết định không chỉ nằm ở đời máy mới nhất, mà ở tổng giá trị sử dụng mà mỗi sản phẩm mang lại cho người dùng.