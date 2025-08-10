Giá iPhone lao dốc

Càng gần thời điểm iPhone 17 ra mắt, giá các mẫu iPhone càng giảm mạnh. Theo khảo sát của Đời Sống và Pháp Luật, đầu tháng 8, giá bán dòng iPhone 16 đồng loạt giảm mạnh. Phiên bản iPhone 16 Pro Max 256 GB được giảm giá còn 29,7 triệu đồng, thấp hơn 800.000 đồng so với mức giá trước đó.

iPhone 15 bản 128 GB đang có giá thấp nhất là 16,49 triệu đồng, rẻ hơn gần 8 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Phiên bản 128GB giảm đến 49%, chỉ còn 13,29 triệu đồng.

iPhone 13 hiện có giá chỉ 12,39 triệu đồng. So với thời điểm mới ra mắt, mẫu điện thoại này đã giảm gần 12 triệu đồng, tương đương nửa giá.

Điều hòa giảm giá 50%

Mặt hàng điều hòa đang giảm giá mạnh. Thanh Niên Việt thông tin, nhiều hệ thống điện máy bắt đầu các chương trình khuyến mãi, giảm giá điều hòa từ rất sớm, ngay khi thời tiết mới bắt đầu chuyển nóng.

Mức giảm giá có thể từ 20% đến 50% tùy sản phẩm. Bên cạnh đó, với xu hướng tiêu dùng tiết kiệm điện trong thời điểm chi phí tiền điện tăng cao, các hệ thống bán lẻ cũng tập trung quảng bá và giảm giá các dòng sản phẩm tiết kiệm điện, đặc biệt là điều hòa Inverter đến người tiêu dùng.

Nhiều mẫu điều hòa điều hòa Samsung, Carrier, Funiki được giảm giá đến 39%, TCL giảm đến 58%. Có mẫu điều hòa sau khi giảm giá còn từ 3,99 triệu đồng, rẻ chưa từng có.

Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ

Đầu tháng 7, mận cau Trung Quốc đổ bộ chợ Việt với giá siêu đắt đỏ, lên tới 450.000 đồng/kg. Nhưng chưa đầy một tháng sau, loại quả này rớt giá thành hàng bình dân.

Mận cau giá đắt đỏ bậc nhất thị trường nay thành hàng bình dân. Ảnh: NVCC

Ghi nhận của PV VietNamNet, mận cau Trung Quốc đang “phủ sóng” chợ mạng với giá rẻ. Tại một số cửa hàng, mận cau siêu VIP đóng hộp trọng lượng 1,3kg được bán với giá dao động từ 130.000-145.000 đồng/hộp, tính ra chỉ hơn 100.000 đồng/kg. Trong khi, loại mận cau đóng thùng trọng lượng 9-11 kg/thùng có giá bán dao động từ 25.000-40.000 đồng/kg.

Một đầu mối bán sỉ mận cau tiết lộ, do giá rẻ, hợp với túi tiền của nhiều gia đình nên lượng mận cau bán ra tăng mạnh.

Sầu riêng giá rẻ 'đổ bộ' Hà Nội

Sầu riêng giá rẻ đang gây "sốt" và thu hút nhiều tín đồ của sầu riêng tại Hà Nội. Theo Tiền Phong, chỉ trong một ngày, một cửa hàng hoa quả trên phố Tô Hiệu, Hà Đông bán sạch gần 3 tấn sầu, khách tấp nập từ sáng đến tối.

“Loại Ri 6 có hai mức giá, loại 1 là 50.000 đồng/kg, loại 2 là 35.000 đồng/kg. Sầu Thái cũng có 2 loại, loại 1 giá 50.000 đồng/kg, loại 2 giá 39.000 đồng/kg”, chủ cửa hàng cho biết.

Ghi nhận tại nhiều điểm bán sầu lẻ trên các tuyến đường và các khu chợ dân sinh ở Hà Nội, giá sầu Ri 6 và sầu Thái nguyên quả đang được rao bán với giá từ 65.000-80.000 đồng/kg tùy từng loại.

Trên các sàn thương mại điện tử, giá sầu riêng nguyên quả hiện dao động từ 50.000-80.000 đồng/kg, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trứng gà bất ngờ tăng giá kỷ lục

Hơn một tuần qua, theo Báo Thanh Niên, giá trứng gà ta trên thị trường Hà Nội dao động từ 3.500-5.000 đồng/quả. Đây được xem là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Về nguyên nhân giá trứng tăng cao bất thường, các tiểu thương cho hay, thời điểm này hàng năm giá trứng đều tăng nhẹ, chỉ tăng 1.000-2.000 đồng/chục do nhu cầu làm bánh trung thu tăng cao.

Nhưng năm nay, giá trứng tăng cao còn có nguyên nhân khác, như thời tiết mưa bão, nắng nóng bất thường, nhiều trang trại gà bị ngập hoặc gà bị chết do nắng nóng khiến nguồn cung giảm.