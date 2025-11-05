Chương trình tập huấn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành KH&CN về tập huấn cho các cơ quan nhà nước kỹ năng sử dụng các nền tảng chuyển đổi số. Đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như thực hiện các văn bản của tỉnh nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trong đó, chủ trương chung là lấy con người làm trung tâm, coi phát triển năng lực số cho cán bộ, công chức là trụ cột để công nghệ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số.

Học viên tham gia khóa học đều được thực hành trực tiếp trên máy tính có sự hướng dẫn của các kỹ thuật viên. Ảnh: CTV

Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế để chuyển đổi tư duy làm việc từ “được hỗ trợ” sang “tự vận hành”, từ “làm thủ công” sang “làm việc số”. 3 nội dung chính gồm: An toàn thông tin (tạo mật khẩu mạnh, bật tường lửa, phòng chống vi rút, nhận biết thư lừa đảo); kỹ năng PowerPoint (xây dựng slide, tạo hiệu ứng, trình bày chuyên nghiệp); ứng dụng AI cơ bản (ChatGPT, Gemini với 20 mẫu câu lệnh thiết kế riêng cho công việc ở xã, từ soạn công văn đến lập kế hoạch).

Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác dữ liệu (Trung tâm Chuyển đổi số ) Nguyễn Khương Duy cho hay, đợt tập huấn này diễn ra từ 15/10 đến 12/11 cho gần 400 cán bộ, công chức của 23 xã. Đợt tập huấn được chia thành 11 lớp, mỗi lớp gồm 2-3 xã với khoảng 30-40 học viên.

Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị các kỹ năng rất thiết thực như: Sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử, sử dụng PowerPoint trong xây dựng thuyết trình, báo cáo và ứng dụng AI cơ bản hỗ trợ công tác hành chính, bảo đảm an toàn thông tin...

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số - Sở KH&CN tỉnh Gia Lai Nguyễn Thanh Trúc cho biết: “Tổ kỹ thuật của trung tâm phải di chuyển liên tục qua 11 địa điểm, tập huấn cho cán bộ, công chức 23 xã, chủ yếu ở phía Tây tỉnh. Tuy việc di chuyển nhiều địa điểm có vất vả nhưng thấy cán bộ xã học nhanh, tương tác nhiều nên các buổi tập huấn rất thiết thực. Qua đó cho thấy, các cán bộ dành nhiều tâm huyết và mong muốn đổi mới”.

Đã có gần 200 học viên của 12 địa phương hoàn thành khóa học tính đến thời điểm này. Học viên tham gia khóa học đều được thực hành trực tiếp trên máy tính có sự hướng dẫn của các kỹ thuật viên đến từ Trung tâm Chuyển đổi số - Sở KH&CN tỉnh Gia Lai. Việc vừa học vừa kết hợp với thực hành trên máy tính giúp học viên học đến đâu làm được đến đó…

An Nhiên