Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, địa phương thu hút 179 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 170.691,77 tỷ đồng, đạt 105,29% kế hoạch năm (170 dự án). So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 45,53%, còn tổng vốn đăng ký tăng tới 196,93%.

Trong tổng số dự án thu hút có 176 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 170.375 tỷ đồng và 3 dự án FDI với tổng vốn hơn 316 tỷ đồng (tương đương 12,167 triệu USD).

Riêng trong tháng 7, tỉnh thu hút thêm 11 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký 5.779,74 tỷ đồng, gồm 10 dự án trong nước và 1 dự án FDI.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Nhơn Hội. Ảnh: N.T

Trong giai đoạn từ ngày 22-30/7, Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 2 dự án mới với tổng vốn hơn 3.506 tỷ đồng. Đáng chú ý là dự án xây dựng khu khách sạn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ tại khu đất K200 có vốn đầu tư hơn 3.506 tỷ đồng. Dự án FDI duy nhất là Blissly Vegan Restaurant and Cafe với vốn đăng ký khoảng 18.892 USD.

Song song với thu hút đầu tư mới, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 65 dự án, trong đó tổng vốn tăng thêm hơn 11.287 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng thu hồi, chấm dứt hoạt động 29 dự án với tổng vốn hơn 4.586 tỷ đồng.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp tiếp tục là "đầu tàu" thu hút vốn với 89 dự án, tổng vốn hơn 143.202 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng vốn đăng ký. Tiếp đến là lĩnh vực xây dựng - hạ tầng với 15 dự án, vốn gần 8.937 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ và du lịch với 17 dự án, vốn hơn 7.473 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản với 50 dự án, vốn hơn 6.843 tỷ đồng.

Theo địa bàn, toàn tỉnh có 166 dự án ngoài KKT, KCN với tổng vốn hơn 163.190 tỷ đồng và 13 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn hơn 7.501 tỷ đồng.

Đến nay, 51 xã, phường đã vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư được giao; 56 xã, phường hoàn thành chỉ tiêu và 28 xã, phường chưa đạt kế hoạch. Trong khi đó, các KKT, KCN mới thu hút được 13 dự án, còn khá xa mục tiêu 46 dự án của năm 2026.

Ở lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, từ đầu năm đến ngày 29/7, Gia Lai cấp đăng ký thành lập mới cho 2.349 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 36.338 tỷ đồng, tăng khoảng 32% về số doanh nghiệp và tăng khoảng 193% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Trong cùng thời gian, toàn tỉnh có 472 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 1.044 doanh nghiệp giải thể và 452 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Minh Ngọc