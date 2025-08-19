Ngày 19/8, hàng loạt dự án được khởi công và khánh thành trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, 6 dự án khởi công gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ; Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung (Vinanutrifood Bình Định) và 3 Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Thành, Cát Hiệp, Cát Hanh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Trần Hoàn

Hai dự án khánh thành trong dịp này là: Dự án tuyến đường kết nối đường Tây tỉnh đến đường ven biển qua địa bàn huyện Phù Mỹ; Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ (giai đoạn 1) Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai giữ vai trò đặc biệt quan trọng cả về địa lý, kinh tế, chính trị và quốc phòng - an ninh của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Gia Lai sở hữu mạng lưới đồng bộ, đa phương thức, gắn kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn thông qua nhiều tuyến quốc lộ, đường sắt, đường cao tốc, đường hàng không.

"Sự kết nối liên hoàn giữa Cảng biển quốc tế Quy Nhơn, Cảng hàng không Phù Cát, Cảng hàng không Pleiku và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục nâng cao năng lực giao thương, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách. Đây là nền tảng vững chắc để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững...." - Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời khẳng định, việc khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình đưa Phù Cát trở thành Cảng hàng không quốc tế trong tương lai gần.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai luôn chào đón các nhà đầu tư với tinh thần hợp tác cởi mở, cam kết đồng hành lâu dài và cùng nhau phát triển. Ảnh: Trần Hoàn

Theo Chủ tịch tỉnh Gia Lai, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai và khởi công một số dự án trọng điểm khác trên tất cả các lĩnh vực. Các dự án này, khi đồng loạt triển khai, sẽ cùng với hệ thống dự án trọng điểm hiện nay tạo thành cú hích phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội, khẳng định vai trò trung tâm kết nối của Gia Lai trong khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước.

Nhờ không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và hấp dẫn, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước như: Kurz, GEO, PNE (Đức), WGR (Hà Lan), Syre (Thuỵ Điển), Fujiwara, Marubeni (Nhật Bản), Daewon, Seoul Energy, CJ (Hàn Quốc)…