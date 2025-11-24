XEM VIDEO: Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 hỗ trợ dọn dẹp tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn sau lũ. Thực hiện: Quang Hùng

Tại Gia Lai, đợt mưa lũ kéo dài khiến nhiều cơ sở y tế bị ngập sâu. Theo thống kê ban đầu, có 3 bệnh viện, 7 trạm y tế khu vực phía Đông và 3 trạm y tế phía Tây của tỉnh này bị ảnh hưởng.

Tại Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn - cơ sở chịu thiệt hại nặng nề do ngập sâu, lớp bùn đất đặc quánh phủ kín cả tầng hai, khiến hoạt động khám chữa bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngay khi nước rút, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 được điều động khẩn cấp để hỗ trợ vệ sinh, khôi phục hạ tầng, phun khử khuẩn và từng bước nối lại hoạt động của bệnh viện.

Ông Võ Kiên Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn, cho biết công tác tổng vệ sinh và kê dọn trang thiết bị y tế sau lũ vô cùng vất vả vì khuôn viên rộng, nhiều điểm bùn ngập sâu. Mỗi khoa, phòng cần khoảng 10 người dọn dẹp; bệnh viện lại có ba khoa lớn nhưng rất may mắn khi được lực lượng bộ đội phối hợp, hỗ trợ để sớm ổn định trở lại.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ người dân dọn bùn đất, rác thải sau lũ. Ảnh: Quang Hùng

Tình trạng ngập nặng cũng xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn. Nước lũ dâng hơn 2m khiến toàn bộ tầng một bị tê liệt, 139 bệnh nhân phải chuyển lên tầng hai và dồn phòng để bảo đảm nơi điều trị. Suốt nhiều ngày, hoạt động của bệnh viện gần như đình trệ; bùn đất phủ kín sân, hành lang và bám dày trên đồ đạc, làm đảo lộn sinh hoạt của bệnh nhân lẫn đội ngũ y tế.

Ông Nguyễn Trọng Sáng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng, cho biết mức nước năm nay cao chưa từng thấy; máy móc và phòng ốc đều chìm trong nước, bùn đóng thành từng lớp dày khiến việc thu dọn và xử lý môi trường vô cùng khó khăn.

Ngay khi nước rút, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (Quân khu 5) đã tức tốc có mặt, đội mưa dọn dẹp hàng chục phòng bệnh và khuôn viên bệnh viện bị bùn đất bao phủ, giúp bệnh viện sớm ổn định trở lại.

Trước nguy cơ môi trường ô nhiễm và bệnh truyền nhiễm gia tăng sau lũ, ngày 22/11, ngành Y tế Gia Lai cũng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, nhấn mạnh tình trạng sau lũ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, nhất là các bệnh đường tiêu hóa, bệnh da liễu, sốt xuất huyết và nhiễm khuẩn do nguồn nước ô nhiễm. Vì vậy, việc khử khuẩn, dọn dẹp và xử lý nguồn nước cần được tiến hành khẩn cấp và đồng bộ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực bị ngập lụt ở Gia Lai. Ảnh: CDC Gia Lai

Ngành Y tế đã huy động 180 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Gia Lai và các Trung tâm Y tế trong tỉnh đến các khu vực bị ngập nặng. Lực lượng y tế phun hóa chất Cloramin B tại khu dân cư, trường học, trạm y tế, chợ và các điểm công cộng. Các tổ công tác phối hợp chính quyền địa phương khơi thông cống rãnh, thu gom xác động vật, thau rửa giếng đào và giếng khoan. Nhiều hộ dân được cấp Cloramin B và Aquatabs để chủ động xử lý nguồn nước sinh hoạt...

Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Thái Văn Thuận cho biết, toàn xã Tuy Phước có 32 thôn, trong đó có 21 thôn bị ngập lụt với 17.685 hộ dân. Đến trưa 24/11, địa phương đã phun thuốc khử khuẩn tại tất cả các điểm trường, điểm công cộng, khu vực chợ và các khu dân cư bị ngập nước, bị cô lập trong lũ.

"Trong quá trình triển khai tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường, khi phát hiện người dân có biểu hiện sức khỏe liên quan đến ảnh hưởng mưa lũ sẽ được khám và cấp thuốc trực tiếp. Hiện địa phương đã cấp hơn 300 túi thuốc cho các hộ dân trên địa bàn", ông Thuận cho hay.

Cán bộ y tế cấp phát thuốc và tuyên truyền cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Ảnh: CDC Gia Lai

Tại Đắk Lắk, sau nhiều ngày ngập lụt, một lượng lớn rác thải, đồ đạc bị cuốn trôi, bùn đất và xác động vật xuất hiện tại khu dân cư, nhất là vùng phía Đông tỉnh. Môi trường ô nhiễm, khí hậu ẩm thấp và nguồn nước nhiễm bẩn khiến nguy cơ phát sinh dịch bệnh tăng cao.

Ngành Y tế Đắk Lắk đã huy động tối đa đội cơ động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phối hợp lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương tổng vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải, nạo vét bùn đất và phun hóa chất khử khuẩn. Các điểm trường học, trạm y tế, khu dân cư đều được xử lý ngay khi nước rút.

Bác sĩ Hoàng Hải Phúc - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, cho biết sau lũ, lượng bùn đất và rác thải tăng đột biến, nhiều xác gia súc nằm rải rác tại ao hồ, kênh mương, khu vực chuồng trại bị ngập, đây là nguồn ô nhiễm có thể phát tán vi khuẩn nguy hiểm. Do đó, đơn vị phải triển khai lực lượng tối đa, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để xử lý khẩn trương, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ngành Y tế Đắk Lắk đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn. Ảnh: CDC Đắk Lắk

Sáng 24/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng hóa của Tiểu đoàn 78 (Bộ Tham mưu) và Đại đội Phòng hóa 19 (Sư đoàn 2), Quân khu 5, cùng dàn xe đặc chủng chở hóa chất, máy móc và khí tài chuyên dụng đã cơ động đến các trường học tại Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Yên… (Đắk Lắk) để tổ chức phun khử khuẩn.

Lực lượng của Tiểu đoàn phòng hóa 78 phun khử khuẩn tại trường mầm non Hòa Quang Nam (Đắk Lắk), sáng 24/11. Ảnh: Quang Cường

Những ngày qua, lực lượng phòng hóa túc trực tại địa bàn, sẵn sàng triển khai ngay khi bộ đội và người dân dọn xong bùn đất, thu gom rác thải.

Ngoài lực lượng phòng hóa, quân y và y tế dự phòng của Quân khu 5 cùng các đơn vị tăng cường từ Bộ Quốc phòng cũng có mặt tại các xã, phường để hỗ trợ tái thiết nhà cửa, trường lớp, giúp đời sống người dân từng bước trở lại bình thường.

Lực lượng quân y của Quân khu 5 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân bị ốm tại vùng ngập lụt ở Đắk Lắk. Ảnh: Quang Hùng

Hiện, các hoạt động vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh vẫn được triển khai khẩn trương ở cả Gia Lai và Đắk Lắk, dự kiến kéo dài trong nhiều ngày tới nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và sức khỏe cho người dân tại những vùng vừa trải qua ngập lụt nghiêm trọng.