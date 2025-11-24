Ký ức khó quên và cảnh hoang tàn, trắng tay sau lũ dữ

Tại Khánh Hòa, nhiều gia đình ở phường Tây Nha Trang vẫn chưa thể về nhà. Những đêm chạy lũ trong bóng tối, không điện, không lương thực trở thành ký ức “không thể nào quên” với người dân. Nhà cửa tan hoang, tài sản cuốn trôi, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) xót xa nhìn tài sản của gia đình bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Hải Dương

Ở Đắk Lắk, đặc biệt là xã Hòa Thịnh, chỉ sau một đêm, nước lũ đã cuốn trôi hàng loạt nhà cửa, gây thiệt hại nghiêm trọng. Riêng xã này ghi nhận hơn 20 người tử vong, đặc biệt, thôn Phú Hữu có ít nhất 7 người chết, trong đó có gia đình mất cả hai vợ chồng.

Tài sản chìm trong nước hư hỏng nặng. Ảnh Xuân Ngọc

Tại Gia Lai, sau khi nước rút, nhiều hộ dân rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Hàng hóa, trang trại, vật nuôi bị cuốn trôi. Có hộ chăn nuôi mất hơn một nửa đàn bò mua bằng tiền vay ngân hàng, lâm cảnh trắng tay khi chưa kịp trả nợ.

Theo thống kê đến cuối ngày 23/11, mưa lũ đã làm 91 người tử vong, 11 người mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 13.000 tỷ đồng; trong đó, Đắk Lắk khoảng hơn 5.300 tỷ đồng; Khánh Hòa khoảng 5.000 tỷ đồng; Lâm Đồng ước gần 1.100 tỷ đồng; Gia Lai ước khoảng 1.000 tỷ đồng; Quảng Ngãi khoảng 650 tỷ đồng.

Gia súc bị chết vì lũ lụt. Ảnh: Trần Hoàn

Lũ khiến 221 nhà bị sập, thời điểm cao nhất có gần 200.100 nhà bị ngập. Hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu, cây lâu năm bị thiệt hại, hơn 3,3 triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết.

Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng, nhiều tuyến quốc lộ và đường sắt sạt lở, hư hỏng.

Những tấm lòng hướng về tâm lũ

Giữa cảnh hoang tàn, mất mát thì tình người lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước.

Những bếp ăn dã chiến của bộ đội đỏ lửa ngày đêm, nấu hàng nghìn suất cơm nóng; hàng trăm người dân Đồng Nai thức trắng đêm gói bánh gửi về vùng lũ

Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng, xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia và huy động các địa phương lớn trực tiếp hỗ trợ các tỉnh ở Nam Trung Bộ chịu thiệt hại nặng.

Lực lượng quân đội cũng đã điều động hơn 44.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng nghìn phương tiện tham gia cứu hộ. Những bếp ăn dã chiến đỏ lửa ngày đêm, nấu hàng nghìn suất cơm nóng. Những người lính trở thành “shipper đặc biệt”, vượt qua vùng nước sâu, mang từng hộp cơm đến tận tay người dân.

Tại Đồng Nai, hàng trăm người dân thức trắng đêm gói bánh, đóng quà gửi về vùng lũ. Ở TPHCM, nhiều trẻ em cũng tham gia các hoạt động quyên góp, sẻ chia.

Hàng chục y bác sĩ từ các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân Y 175, Nhân Dân 115… đã trực tiếp đến Khánh Hòa khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân vùng ngập sâu.

Lũ dữ đi qua, nhưng mất mát vẫn còn đó. Tuy nhiên, những chuyến xe nghĩa tình, những bếp cơm dã chiến, những bàn tay sẻ chia đang tiếp thêm sức mạnh để người dân Nam Trung Bộ chịu thiệt hại lớn từ đợt lũ từng bước đứng dậy, làm lại từ đầu.

Để giúp đồng bào Nam Trung Bộ vực dậy sau những cơn lũ dữ, Báo VietNamNet kêu gọi ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ. Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam.

Báo VietNamNet sẽ công khai thông tin bạn đọc ủng hộ và sẽ chuyển trực tiếp đến người dân các vùng bị thiệt hại nặng nhất.

Bạn đọc và các tổ chức, doanh nghiệp có thể ủng hộ tiền mặt bằng cách chuyển khoản thông qua số tài khoản của Báo VietNamNet: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ đồng bào lũ lụt Nam Trung Bộ. Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code để ủng hộ:

