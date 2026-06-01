XEM CLIP:

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thuận An đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Sang (sinh ngày 6/2/2011, ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 31/5, bà T.T.L. (SN 1959, ngụ phường Thuận An; người khuyết tật) điều khiển xe đạp ba bánh đi bán vé số trở về nhà. Khi vào đến con hẻm trên đường An Thạnh 10, cách nhà khoảng 100m, bà L. bất ngờ bị một đối tượng áp sát từ phía sau.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Thái Sang. Ảnh: CACC

Đối tượng này đã ra tay giật mạnh chiếc túi xách của bà L. khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường. Sau đó, đối tượng rồ ga tẩu thoát.

Theo trình báo của bà L., trong túi xách có 80 tờ vé số và 840 nghìn đồng.

Công an thu hồi những tờ vé số bị cướp. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật nhắm vào đối tượng yếu thế, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tức phối hợp với công an địa phương vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, trinh sát đã khoanh vùng đối tượng gây án.

Đến sáng 1/6, chỉ sau 11 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp giật, các trinh sát đã mật phục, tóm gọn nghi phạm Nguyễn Thái Sang, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật để trả lại cho bị hại.

Tại cơ quan công an, Sang bước đầu thừa nhận hành vi cướp giật.