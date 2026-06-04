Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh điều tra mở rộng vụ án cướp giật tài sản do Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (SN 1979, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) thực hiện.

Trước đó, chiều 2/6, bà Nguyễn Thị N. (SN 1967) đến Công an xã Đông Thạnh trình báo bị cướp giật vé số khi đang đi bán tại đường Bùi Công Trừng.

Bà N. cho biết, tài sản bị cướp giật gồm 130 tờ vé số, trị giá khoảng 1,3 triệu đồng. Đối tượng gây án đi xe máy đã tẩu thoát về hướng phường Thới An.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Thanh Luân khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhận thấy đối tượng lợi dụng sự già yếu của người bán vé số dạo để gây án, hành vi có tính chất manh động, Công an xã Đông Thạnh ngay lập tức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h ngày 3/6, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Luân khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Tăng Nhơn Phú.

Tại cơ quan công an, Luân thừa nhận đã cướp giật vé số của bà N. Công an thu giữ tang vật gồm 98 tờ vé số và xe máy là phương tiện gây án.

Ngoài ra, Luân khai nhận với thủ đoạn tương tự, đã thực hiện trót lọt vụ cướp giật 89 tờ vé số của bà Nguyễn Thị Minh T. (SN 1955) tại Quốc lộ 55 (xã Long Điền) vào sáng 28/5.

Qua xác minh lý lịch, cơ quan công an xác định Luân là đối tượng bất hảo. Dù hiện tại hành nghề tài xế xe ôm công nghệ nhưng Luân đã có tới 4 tiền án và 1 tiền sự cùng về tội Trộm cắp tài sản. Đối tượng chấp hành xong án phạt tù vào năm 2024.