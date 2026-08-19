UBND tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, nhằm giảm thành phần hồ sơ, thời gian và chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Công văn số 10482/UBND-PVHCC, khi tham mưu công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ đối với các thủ tục mới hoặc được sửa đổi, bổ sung, các cơ quan phải xác định thông tin có thể khai thác, tái sử dụng; dữ liệu có thể tự động điền, đối chiếu trên biểu mẫu điện tử và thành phần hồ sơ có thể được thay thế bằng dữ liệu sẵn có.

Qua đó, cơ quan nhà nước chủ động khai thác, đối chiếu thông tin đã có thay vì yêu cầu người dân tự kê khai, nộp lại giấy tờ. Việc cắt giảm phải thực chất, không làm phát sinh thêm giấy tờ hoặc chuyển trách nhiệm xác minh sang người dân, doanh nghiệp.

Người dân thao tác tại kiosk thủ tục hành chính thông minh. Ảnh: Trang Lê

Hơn 1.300 thủ tục có khả năng tái sử dụng dữ liệu

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 7, tỉnh đã rà soát 1.942 thủ tục hành chính. Trong đó, 1.343 thủ tục, chiếm 69,2%, được xác định có khả năng khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Riêng lĩnh vực đất đai, Gia Lai đã phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình đối với 45 thủ tục trên cơ sở khai thác, tái sử dụng dữ liệu đất đai.

Tỉnh cũng đã kết nối, khai thác dữ liệu từ 4 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin để tự động điền thông tin, kiểm tra, đối chiếu, xác minh và thay thế một số thành phần hồ sơ.

Trong 7 tháng đầu năm, Gia Lai tiếp nhận 536.534 hồ sơ mới, trong đó 515.938 hồ sơ được nộp trực tuyến, chiếm 96,16%; 20.596 hồ sơ được nộp trực tiếp.

Toàn tỉnh đã giải quyết 529.182 hồ sơ, trong đó 502.989 hồ sơ trước hoặc đúng hạn, đạt 95,05%.

Gia Lai cũng thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ, giấy tờ và kết quả điện tử được cập nhật trên hệ thống để phục vụ tra cứu, tái sử dụng, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin đã có.

Để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống của Trung ương và địa phương được đồng bộ, tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát việc đồng bộ hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, các hệ thống tập trung của bộ, ngành Trung ương và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thông tin về tiếp nhận, trạng thái xử lý và kết quả giải quyết hồ sơ phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất. Khi phát hiện sai lệch dữ liệu, các đơn vị phải kịp thời phản ánh, phối hợp xử lý.

Những trường hợp dữ liệu đã có nhưng chưa thể khai thác để thay thế thành phần hồ sơ phải được tổng hợp, xác định vướng mắc để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ…

Kết quả rà soát phải gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/8 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và xây dựng kế hoạch xử lý các quy định liên quan trước ngày 30/9.

Các quy định thuộc trách nhiệm của địa phương phải được xử lý hoàn thành trước ngày 1/3/2027.

Bình An