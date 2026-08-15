Bộ Tư pháp đã có Tờ trình Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo Bộ Tư pháp, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 63/2010/NĐ-CP là cần thiết, nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho quản trị thủ tục hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền hành chính phục vụ, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.

Nội dung Dự thảo Nghị định nêu: Đối với các thủ tục hành chính nhằm phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước mang tính thông tin, kỹ thuật, cơ quan có thẩm quyền chủ động thu thập, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu, hồ sơ quản lý và từ cá nhân, tổ chức; không chuyển giao trách nhiệm cung cấp lại thông tin, giấy tờ sang cá nhân, tổ chức thông qua thủ tục hành chính; không biến tướng thủ tục xác nhận, cung cấp thông tin thành thủ tục cấp phép hành chính theo cơ chế “xin - cho”.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải gắn với cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện trên môi trường điện tử, bảo đảm sự kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, tuân thủ nguyên tắc “một cửa duy nhất”.

Việc này nhằm cung cấp và thực hiện thống nhất, minh bạch, thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được cung cấp dưới hình thức điện tử; trường hợp cá nhân, tổ chức có yêu cầu thì trả thêm hình thức bằng bản giấy.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Theo Điều 20 của Dự thảo Nghị định, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm sử dụng, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện thủ tục hành chính.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có liên quan; phải nêu rõ lý do bằng văn bản trong trường hợp từ chối thực hiện hoặc có yêu cầu bổ sung giấy tờ trong thời hạn giải quyết theo quy định; không tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.

Điều 21 của Dự thảo Nghị định nêu rõ trách nhiệm người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thuộc quyền trong việc thực hiện thủ tục hành chính; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, công chức khi có vi phạm trong thực hiện và kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Điều 23 quy định về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Không hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác để lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong thực hiện thủ tục hành chính; giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền về những bất hợp lý của thủ tục hành chính và các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong thực hiện thủ tục hành chính.