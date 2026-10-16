Gia Lai đã cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, mức giảm bình quân 55,15%; đồng thời triển khai AI hỗ trợ xử lý hồ sơ đất đai tại 135 xã, phường nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Những kết quả nổi bật này được UBND tỉnh Gia Lai báo cáo tại buổi làm việc ngày 15/10 với Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tình hình thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hơn 96% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, mở rộng.

Đến nay, mạng 5G đã phủ khoảng 97% khu vực dân cư, 100% thôn, làng có sóng di động. Các nền tảng số dùng chung được triển khai tại toàn bộ sở, ngành và 135 xã, phường.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 853.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,16%. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 96,28%.

Đáng chú ý, Gia Lai đã cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, với mức giảm bình quân 55,15%, vượt mục tiêu đề ra. Kết quả này góp phần giảm gánh nặng thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính.

Tỉnh cũng triển khai các quy trình giải quyết công việc mẫu, qua đó giảm tỷ lệ văn bản phải qua khâu trung gian văn phòng từ 28,45% xuống còn 6% ở cấp sở và từ 50,04% xuống 7,5% ở cấp xã. Việc tinh gọn quy trình góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Cùng với đó, Gia Lai triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp linh hoạt hơn khi thực hiện các thủ tục cần thiết.

Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng AI, nâng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Trong ứng dụng công nghệ mới, các nền tảng AI thương mại đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ngành và 135 xã, phường. Đặc biệt, công cụ AI hỗ trợ xử lý hồ sơ đất đai được triển khai trên toàn tỉnh, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn từ 85% trong quý I/2026 lên 91,5% trong giai đoạn tháng 4-9/2026.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số của Gia Lai vẫn còn những điểm nghẽn. Tiến độ giải ngân kinh phí còn thấp, hiệu quả thực hiện một số thủ tục hành chính liên thông chưa đồng đều, trong khi chất lượng dữ liệu ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu khai thác và chia sẻ.

Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, chuyển đổi số cần hướng đến hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý và điều hành của chính quyền.

Theo ông, tỉnh đang tập trung triển khai ba trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp cần được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Chủ tịch UBND tỉnh xác định, dữ liệu và AI là hai yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò, trách nhiệm của con người trong giải quyết công việc.

Từ định hướng này, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng AI, xây dựng kho dữ liệu bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, từng bước giảm báo cáo thủ công và cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ công.

Gia Lai cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn về kết nối, chia sẻ dữ liệu; thống nhất quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ công trực tuyến trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số.

Ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả chuyển đổi số của Gia Lai. Đoàn đánh giá cao các mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Dữ liệu và một số địa phương được giám sát trực tiếp.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Gia Lai tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, thống nhất phương pháp tính các chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bình An