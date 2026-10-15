Gia Lai nghiên cứu cơ chế hỗ trợ 15-20 doanh nghiệp tiên phong đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học, phát triển sản xuất xanh và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nêu tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa IV ngày 13/10.

Chính quyền chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn

Đến cuối tháng 9/2026, Gia Lai có 2.739 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 20.400. Năm 2025, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 80,6% GRDP của tỉnh, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cho rằng Gia Lai còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Theo ông, trong năm 2026, hình ảnh chính quyền tỉnh trong mắt cộng đồng doanh nghiệp từng bước được cải thiện theo hướng gần gũi, đồng hành, lắng nghe và chủ động tháo gỡ vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức phục vụ, chuyển từ tư duy chờ doanh nghiệp kiến nghị sang chủ động tìm đến, nắm bắt khó khăn và hỗ trợ xử lý kịp thời.

Gia Lai tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy các mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Gia Lai cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo; chủ động phối hợp, triển khai song song các thủ tục đủ điều kiện theo quy định, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, né tránh và thiếu trách nhiệm.

Đối với các dự án được cấp phép trong năm 2026, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công ngay trong năm. Lãnh đạo tỉnh đồng thời đề nghị doanh nghiệp bảo đảm tiến độ, chất lượng, tránh tình trạng dự án đã được cấp phép nhưng chậm triển khai hoặc kéo dài thời gian thực hiện.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hướng tới tăng trưởng xanh

Một trong những định hướng đáng chú ý của Gia Lai là xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ khoảng 15-20 doanh nghiệp tiên phong. Nhóm doanh nghiệp này được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững.

Triển khai Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh định hướng xây dựng lực lượng doanh nghiệp nòng cốt, doanh nghiệp tiên phong; quan tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên những đơn vị ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kêu gọi đội ngũ doanh nhân phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới tư duy và phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Theo ông, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được xác định là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt xu thế công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo. Việc chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và từng bước phát triển kinh tế tuần hoàn cũng được tỉnh khuyến khích.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác, chia sẻ nguồn lực; lựa chọn lĩnh vực đầu tư có trọng tâm, bám sát quy hoạch, bảo đảm tiến độ dự án và sớm đưa các công trình vào hoạt động hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sự phát triển của doanh nghiệp cần song hành với nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của chính quyền. Doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và đẩy nhanh tiến độ dự án; các cơ quan quản lý chủ động tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục, tiết giảm chi phí và rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Sự phối hợp này được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực khu vực kinh tế tư nhân, tạo thêm động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển bền vững của tỉnh.

Dịp này, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 58 ủy viên ra mắt. Các doanh nghiệp, doanh nhân cũng chung tay ủng hộ 1,02 tỷ đồng để xây dựng 17 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bình An