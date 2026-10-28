Hơn 300 học viên tại Gia Lai được tập huấn kỹ năng sản xuất video ngắn, quản lý kênh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương trên nền tảng số.

Làm chủ công nghệ số và nâng cao trách nhiệm kiểm soát thông tin

Ngày 27/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng các hình thức truyền thông mới trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Hội nghị có hơn 300 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, quảng cáo và các chủ thể có sản phẩm OCOP tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, học viên được hướng dẫn kỹ năng xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay và dựng video ngắn bằng điện thoại; ứng dụng các phần mềm AI trong biên tập nội dung; quản lý kênh truyền thông, đo lường mức độ tương tác và xử lý phản hồi trên môi trường số.

Các nội dung tập huấn cũng chú trọng kỹ năng quản lý, kiểm duyệt nội dung, nhận diện thông tin sai lệch, bảo đảm bản quyền và an toàn thông tin, tuân thủ quy định pháp luật khi sản xuất, đăng tải nội dung trên mạng xã hội.

Gia Lai đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch, OCOP

Đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với công chúng

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi sáp nhập Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ các giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Tỉnh sở hữu nhiều tiềm năng về văn hóa, du lịch như Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật Bài chòi, võ cổ truyền, các di tích gắn với phong trào Tây Sơn, biển Quy Nhơn, Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya cùng nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng.

Đặc biệt, năm 2026, Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây được xem là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, phát huy lợi thế và mở rộng khả năng tiếp cận du khách, nhà đầu tư.

Theo bà Chung, sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin đòi hỏi công tác truyền thông phải đổi mới phương thức thể hiện. Các video ngắn, hình ảnh trực quan và nội dung có tính tương tác trên mạng xã hội đang trở thành những kênh quan trọng để truyền tải thông tin chính sách, giới thiệu văn hóa và quảng bá du lịch.

Thực hiện Công văn số 12411/UBND-KGVX ngày 7/10/2026 của UBND tỉnh về việc hợp tác truyền thông số với TikTok Việt Nam, hội nghị là hoạt động cụ thể nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao kỹ năng truyền thông số cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đề nghị học viên chủ động đổi mới tư duy, khai thác những câu chuyện thực tế về con người, văn hóa và đời sống địa phương để xây dựng nội dung gần gũi, phù hợp với từng nhóm công chúng.

Bên cạnh tính sáng tạo, công tác truyền thông số cần bảo đảm thông tin chính xác, quy trình kiểm duyệt chặt chẽ, tuân thủ bản quyền và các quy định pháp luật. Việc ứng dụng AI trong sản xuất nội dung cũng phải đi đôi với trách nhiệm kiểm soát thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đối với các thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số, người có ảnh hưởng (KOL) và nhà sáng tạo nội dung tại địa phương, bà Chung đề nghị phát huy vai trò trong việc lan tỏa thông tin tích cực, góp phần hạn chế tin giả, tin sai sự thật và xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.

Thông qua chương trình, Gia Lai kỳ vọng nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quảng bá văn hóa, con người và sản phẩm du lịch, OCOP, qua đó đưa hình ảnh địa phương tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng trên các nền tảng số.

Minh Ngọc