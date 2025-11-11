Bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, để lại cho Gia Lai những tổn thất nặng nề. Theo thống kê, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 5.133 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn sập hoàn toàn, hơn 7.700 căn hư hỏng rất nặng, hơn 8.000 căn thiệt hại 30 - 50% và hơn 10.000 căn bị ngập nước.

Hạ tầng xã hội cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với 489 cơ sở giáo dục, 11 trạm y tế hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, cây xanh và trụ điện gãy đổ hàng loạt…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ trái sang) nghe báo cáo tình hình khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: CTV

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp “ra trận” chỉ đạo khắc phục

Ngay từ sáng 7/11, sau khi bão tan, lãnh đạo tỉnh - từ Bí thư, Chủ tịch đến các Phó Chủ tịch UBND - trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khẩn trương khắc phục với tinh thần “làm ngay, làm nhanh, làm dứt điểm.”

Tại xã Phù Mỹ Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc có mặt từ sớm để kiểm tra, thăm hỏi người dân và chỉ đạo quy hoạch lại khu dân cư an toàn, không để người dân tái dựng nhà ở vùng nguy cơ cao.

Cùng thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm An Lương, Phù Mỹ Đông, Tam Quan, An Dũ, yêu cầu tập trung bảo đảm an sinh, khôi phục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt ở khu vực ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh động viên người dân bị thiệt hại sau bão. Ảnh: Ngọc Minh

Tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Chủ tịch tỉnh tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, yêu cầu cơ quan chuyên môn “thường xuyên có mặt tại hiện trường”, thống kê cụ thể thiệt hại và phối hợp ngân hàng hỗ trợ tín dụng, giúp doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng có mặt tại từng địa phương, phụ trách riêng từng mảng công việc. Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo khắc phục hạ tầng, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị, đặc biệt ở Quy Nhơn và Hoài Nhơn - nơi thiệt hại nặng về nhà ở và trường học.

Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang kiểm tra công tác giáo dục, yêu cầu khôi phục những điểm trường an toàn để học sinh sớm trở lại lớp; toàn ngành giáo dục ước thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Tại Phú Thiện, Phó Chủ tịch Dương Mah Tiệp kiểm tra tình trạng ngập úng, sạt lở và thiệt hại nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo ưu tiên vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, khử khuẩn, phòng ngừa dịch bệnh sau mưa bão.

Kêu gọi toàn dân chung tay

Trước thiệt hại lớn trên diện rộng, ngày 10/11, UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã, phường, cho phép địa phương huy động toàn lực cứu hộ - cứu nạn, sửa chữa khẩn cấp giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, trường học, trạm y tế và bố trí chỗ ở tạm an toàn cho người dân vùng thiệt hại nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại xã Pờ Tó. Ảnh: Kim Loan

Các lực lượng vũ trang như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an được giao vai trò nòng cốt trong ứng cứu, vận chuyển hàng hóa, khử khuẩn môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau bão.

Cũng trong ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có Thư kêu gọi toàn tỉnh chung tay khắc phục hậu quả bão số 13. Theo ông, sau bão, hàng nghìn hộ dân vẫn chưa có nơi ở an toàn, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị tê liệt, đời sống người dân còn muôn vàn khó khăn.

“Trong thời điểm này, hơn bao giờ hết, toàn tỉnh phải chung sức, chung lòng, hành động khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để không ai bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Chur tịch tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất; hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời; tuyệt đối không để thất thoát, tiêu cực; không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, không có chỗ ở.

Đồng thời bày tỏ niềm tin, với truyền thống đoàn kết và ý chí kiên cường, người dân Gia Lai sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, đứng dậy mạnh mẽ hơn, cùng nhau xây dựng quê hương phát triển bền vững, giàu đẹp hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị địa phương phải có kế hoạch kiến cố hạ tầng trường THCS Nhơn Hạnh. Ảnh: Kim Loan

Hỗ trợ nhà bị sập 60 triệu đồng, nhà tốc mái 2 - 5 triệu đồng

Ngay trong những ngày đầu sau bão, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã ra quân giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hàng trăm chiến sĩ dọn cây đổ, thông tuyến Quốc lộ 1A, dựng lại nhà cửa, khắc phục hạ tầng thiết yếu. Đơn vị còn bố trí xe bồn cấp nước sạch miễn phí, hỗ trợ 24 hộ làng chài An Quang Đông có nơi ở tạm, tặng gạo, tiền mặt và đồ học tập cho học sinh vùng bão.

Công an tỉnh hỗ trợ di dời hơn 1.400 người dân, cứu hộ 68 người, trong đó có trẻ sơ sinh, người già, người khuyết tật; lực lượng PCCC&CNCH tổ chức hàng chục lượt xe chuyên dụng cứu người mắc kẹt, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng còn bị chia cắt.

Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp trường học, trạm y tế, khu dân cư; 135 đội xung kích duy trì thường trực tại cơ sở để hỗ trợ người dân lâu dài. Đến sáng 10/11, các ngành chức năng đã khôi phục 117/208 sự cố điện, cấp nước sinh hoạt cơ bản ổn định; giao thông chính thông tuyến, y tế và trường học hoạt động trở lại.

Lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: A.H

Song song với đó, tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa. Những hộ có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng để cùng xây dựng lại nơi ở mới; các hộ bị tốc mái được hỗ trợ 2 - 5 triệu đồng, tùy mức độ thiệt hại.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm hộ nghèo, hộ khó khăn, bố trí chỗ ở tạm an toàn trong thời gian chờ sửa chữa; đồng thời kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng như cát, sỏi, xi măng… để ngăn chặn tình trạng tăng giá, trục lợi người dân vùng bão.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, ba nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ đúng - đủ - kịp thời cho người dân; đồng thời triển khai hai định hướng dài hạn: khắc phục hậu quả thiên tai bền vững và phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, công cuộc tái thiết sau bão không chỉ dừng ở việc khôi phục, mà còn hướng tới “xây dựng lại hiện đại hơn, an toàn hơn, đáng sống hơn,” đặc biệt tại các đô thị và vùng ven biển.

Từ lãnh đạo đến lực lượng tuyến đầu, từ doanh nghiệp đến người dân, tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng điểm” đang lan tỏa khắp Gia Lai - nơi những mái nhà mới dần dựng lên, con đường được thông, và nhịp sống đang từng bước hồi sinh sau cơn bão dữ.

Nam Hà – An Nhiên