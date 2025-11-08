Sáng 8/11, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Phù Mỹ Bắc.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã Phù Mỹ Bắc có 7 ngôi nhà sập hoàn toàn, 454 nhà bị hư hỏng, tốc mái, thiệt hại ước tính hơn 15,9 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ trái sang) nghe báo cáo tình hình khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Trước đó, tối 6/11, bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai khiến hệ thống điện thắp sáng trên địa bàn bị hư hỏng, toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo Điện lực Gia Lai, đến 7h sáng nay (8/11), có 4.773 cột điện và trạm biến áp gặp sự cố khiến hơn 370.000 khách hàng đang mất điện.

Bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai khiến hàng loạt cột điện và trạm biến áp trên địa bàn gặp sự cố. Ảnh: Trần Hoàn

Để kịp thời khắc phục hậu quả do bão gây ra, Công ty Điện lực Gia Lai đã huy động hơn 1.500 lao động, hơn 60 phương tiện cơ giới chuyên dụng để xử lý sự cố.

Hỗ trợ Điện lực Gia Lai khắc phục hậu quả của bão số 13, Điện lực Đà Nẵng đã điều động hơn 90 cán bộ, nhân viên, chia thành 4 tổ vào Gia Lai làm việc liên tục.

Hơn 1.500 lao động làm việc liên tục, cấp lại điện chiếu sáng cho người dân. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Nguyễn Minh Cẩm, cán bộ Điện lực Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận được lệnh điều động, ông cùng hơn 90 cán bộ, nhân viên đã lên đường ngay trong đêm để kịp thời cùng Gia Lai khắc phục tình trạng mất điện trên diện rộng.

Cũng từ Đà Nẵng vào, anh Trần Đình Hùng (Điện lực Đà Nẵng) cùng 22 nhân viên đang khẩn trương khắc phục sự cố đường dây trung thế trên đường Thanh Niên (phường Quy Nhơn Nam).

Theo anh Hùng, sau khi bị cây đổ, tôn đè, hệ thống bị đứt dây, gãy sứ. “Dù thời tiết sau bão rất nóng, lại làm việc giữa trời nắng, nhưng chúng tôi quyết tâm khắc phục để cấp lại điện sớm nhất cho người dân”, anh Hùng chia sẻ

Những người thợ đang gồng mình giữa nắng nóng để khắc phục, sửa chữa lưới điện. Ảnh: Trần Hoàn

Bà Ngô Thị Thanh Hương (58 tuổi, trú trên đường Thanh Niên) chia sẻ, trước đây bà sử dụng bếp điện để nấu nướng. Mấy ngày nay mất điện kéo dài, phải mua bếp gas để tạm thời thay thế.

Theo bà Hương, việc nấu ăn có thể linh động nhưng đã mất điện thì không thể sử dụng quạt mát hay điều hòa. Có cái quạt tích điện phải ưu tiên cho cháu nhỏ nhưng chỉ được một ngày thì hết pin. Sau đó, dù đêm hay ngày tay bà không rời cái quạt giấy, bởi trời oi bức, cháu nhỏ rất khó ngủ.

Bà Hương phải dùng quạt giấy để quạt cho cháu nhỏ. Ảnh: Trần Hoàn

“Mất điện khi mưa bão là điều không ai mong muốn, phía điện lực cũng đang khẩn trương khắc phục sự cố. Nhìn họ làm việc giữa trời nắng nóng, thật sự quá vất vả”, bà Hương chia sẻ.

Kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại một số xã ven biển sáng 8/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu chính quyền xã Đề Gi tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa tạm, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải xem việc giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Các địa phương thống kê đầy đủ thiệt hại báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau bão.