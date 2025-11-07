Ghi nhận của PV lúc 22h30 ngày 6/11, khu vực phường Quy Nhơn (Gia Lai) đã ngừng mưa, gió vẫn rít rất mạnh...
Với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 15, sau nhiều giờ quần thảo, cơn bão số 13 đã khiến hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu… bị ngã đổ, chắn ngang lối đi. Nhiều cây to, cành lá sum suê cũng không thể đứng vững trước sức tàn phá kinh hoàng của bão.
Cũng tại các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu…, hàng loạt trụ đèn chiếu sáng cũng bị gãy đổ. Nhiều mái tôn, biển hiệu nhà hàng, cột biển báo bị cơn bão xé tan, gãy đổ ngổn ngang...
Ghi nhận ban đầu cho thấy, bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trên nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn, bão đi qua để lại cảnh tượng hoang tàn, xơ xác.
Theo nhiều người dân, khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, lượng mưa trút xuống như thác đổ, gió mạnh rít liên hồi như muốn xé tan mọi thứ...
Tại Sở Chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), bão số 13 Kalmaegi cũng làm tốc mái nhà xe, giàn máy điều hòa cũng bị giật văng xuống đất, nhiều cây cổ thụ trong khuôn viên đã bật gốc.
Gió giật mạnh khiến điện chiếu sáng trên toàn khu vực bị mất nhiều giờ liền, đường truyền Internet bị gián đoạn, có lúc kết nối với các khu vực trọng yếu trong tỉnh bị trục trặc...