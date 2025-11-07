Ghi nhận của PV lúc 22h30 ngày 6/11, khu vực phường Quy Nhơn (Gia Lai) đã ngừng mưa, gió vẫn rít rất mạnh...

Bão số 13 Kalmaegi quần thảo đã khiến hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường tại phường Quy Nhơn bị ngã. Ảnh: Trần Hoàn

Với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 15, sau nhiều giờ quần thảo, cơn bão số 13 đã khiến hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu… bị ngã đổ, chắn ngang lối đi. Nhiều cây to, cành lá sum suê cũng không thể đứng vững trước sức tàn phá kinh hoàng của bão.

Cây đổ chắn ngang đường. Ảnh: Trần Hoàn

Nhiều cây to, cành lá sum suê cũng không thể đứng vững trước sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão này. Ảnh: Trần Hoàn

Cũng tại các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu…, hàng loạt trụ đèn chiếu sáng cũng bị gãy đổ. Nhiều mái tôn, biển hiệu nhà hàng, cột biển báo bị cơn bão xé tan, gãy đổ ngổn ngang...

Hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị xô đổ. Ảnh: Trần Hoàn

Trụ điện gãy làm hỏng chậu hoa. Ảnh: Trần Hoàn

Xiêu vẹo sau bão. Ảnh: Trần Hoàn

Ghi nhận ban đầu cho thấy, bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trên nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn, bão đi qua để lại cảnh tượng hoang tàn, xơ xác.

Mái nhà bị hất văng xuống đường Xuân Diệu. Ảnh: Trần Hoàn

Theo nhiều người dân, khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, lượng mưa trút xuống như thác đổ, gió mạnh rít liên hồi như muốn xé tan mọi thứ...

Mái tôn bị gió bão vò biến dạng bay xuống đường. Ảnh: Trần Hoàn

Bão số 13 đi qua để lại cảnh tượng tan hoang, xơ xác. Ảnh: Trần Hoàn

Tôn bay nằm ngổn ngang. Ảnh: Trần Hoàn

Ảnh: Trần Hoàn

Tại Sở Chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), bão số 13 Kalmaegi cũng làm tốc mái nhà xe, giàn máy điều hòa cũng bị giật văng xuống đất, nhiều cây cổ thụ trong khuôn viên đã bật gốc.

Bão số 13 cũng làm tốc mái nhà xe của Sở Chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: Trần Hoàn

Gió giật mạnh khiến điện chiếu sáng trên toàn khu vực bị mất nhiều giờ liền, đường truyền Internet bị gián đoạn, có lúc kết nối với các khu vực trọng yếu trong tỉnh bị trục trặc...