Theo kế hoạch, việc khảo sát nhằm đánh giá khách quan mức độ hài lòng và trải nghiệm của người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, đội ngũ cán bộ, công chức và kết quả giải quyết thủ tục.

Tỉnh Gia Lai lấy ý kiến người dân về chất lượng phục vụ hành chính

Phạm vi khảo sát gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đến hết ngày 20/9/2026.

Toàn tỉnh dự kiến khảo sát khoảng 9.000 phiếu, được phân bổ căn cứ vào số lượng giao dịch, hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện khảo sát của từng cơ quan, đơn vị. Đối tượng được lựa chọn theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng mẫu và hạn chế việc lựa chọn theo sự thuận tiện của điều tra viên.

Khảo sát được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đánh giá công tác cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Nội dung khảo sát tập trung vào khả năng tiếp cận thông tin, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ công chức, kết quả giải quyết hồ sơ, việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị cùng mức độ hài lòng chung. Bên cạnh đó, người dân, tổ chức cũng được lấy ý kiến về việc tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả sẽ được phân tích theo từng tiêu chí, nhóm tiêu chí, qua đó xác định những mặt làm tốt, hạn chế và các nội dung cần ưu tiên cải thiện. Tỉnh Gia Lai yêu cầu việc đánh giá không chỉ dừng ở điểm số, thứ hạng mà phải giúp các cơ quan, đơn vị nhận diện rõ những vấn đề cần chấn chỉnh, khắc phục.

Thông qua khảo sát SIPAS năm 2026, Gia Lai hướng tới lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Minh Ngọc