Theo đó, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ đã tích cực, chủ động phối hợp để rà soát, kịp thời đề xuất Chính phủ ban hành các nghị quyết nhằm tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu triển khai kịp thời, đồng bộ, thông suốt các nghị quyết được Chính phủ ban hành, không để gián đoạn việc thực hiện các TTHC cho người dân, doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các TTHC, ĐKKD, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, TTHC, ĐKKD đã cắt giảm, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp nhưng đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh cho người dân. Việc này cần bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với việc cắt giảm ngành nghề, TTHC, ĐKKD, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý nhà nước.

Các bộ tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhất là các ngành, nghề đã dự kiến cắt giảm trong quá trình xây dựng; phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư năm 2025, bảo đảm thực chất, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp và các địa phương phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện và giải quyết TTHC; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thủ tướng quán triệt nghiêm cấm việc quy định thêm TTHC, ĐKKD hoặc các biện pháp quản lý không cần thiết, làm tăng chi phí tuân thủ đối với người dân, doanh nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tiếp nhận, tổ chức triển khai, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn thực hiện ngay các TTHC đã được phân cấp theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn.

Các địa phương công bố, công khai TTHC; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương để triển khai các TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của bộ, ngành; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện các TTHC được phân cấp.

Địa phương cần chú ý tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện và giải quyết TTHC; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tư pháp được Thủ tướng giao khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành trong tháng 6 đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách TTHC của các bộ, cơ quan, địa phương, đưa vào áp dụng từ tháng 7. Nội dung của đề án phải quy định rõ tiêu chí để đánh giá tính thực chất của việc cắt giảm, đơn giản hóa và cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để phát sinh thêm TTHC, ĐKKD, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết...





