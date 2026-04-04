Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định, công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp phần quan trọng thực hiện chuyển từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, lấy dữ liệu làm nền tảng để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và vận hành, cung ứng dịch vụ công toàn trình với một số kết quả nổi bật.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, từ năm 2021 đến năm 2025, các Bộ, ngành đã thẩm định 3.614 thủ tục tại 377 đề xuất chính sách và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu khai mạc. Ảnh: Bộ Tư pháp

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 3.085 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt tỷ lệ 63,1%; cắt giảm 2.371 điều kiện kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đạt tỷ lệ 33,9%.

Trong quý I/2026, các Bộ, ngành đã tiếp tục cắt giảm được 137 thủ tục, đơn giản hóa 629 thủ tục; cắt giảm và đơn giản hóa 311 điều kiện kinh doanh.

Trên cơ sở kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, Chính phủ đã chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa 1.033 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 95% giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại 297 văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ đã ban hành 30 nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền từ Trung ương cho các tỉnh, thành 748 thủ tục hành chính và cấp xã 268 thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công quốc gia đang được xây dựng để trở thành một cửa số của quốc gia.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong 794 thủ tục hành chính bằng việc khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đồng thời, việc triển khai Đề án 06 đã góp phần tạo bước chuyển căn bản trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm…

Những kết quả trên đã tác động trực tiếp tới chỉ số Online Service Index (OSI) là một trong ba cấu phần của bộ chỉ số về Chính phủ điện tử do Liên hợp quốc đánh giá.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhận định, trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 nền kinh tế có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất ASEAN và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là về thể chế, dữ liệu và nền tảng hạ tầng.

Trong đó, vai trò của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ là trực tiếp và quan trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ giao, trong thời gian ngắn, ba Bộ đã tích cực phối hợp để xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng tới triển khai công tác này thống nhất, hiệu quả, đồng bộ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tin tưởng, việc ký kết và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa ba Bộ sẽ giúp cải cách thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng các Bộ Công an - Tư pháp - Khoa học và Công nghệ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành. Ảnh: Bộ Tư pháp

Về Quy chế phối hợp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, Quy chế có 3 chương 12 điều, trong đó quy định rõ cơ chế điều phối công tác cải cách thủ tục hành chính theo nguyên tắc Bộ Tư pháp là cơ quan điều phối chung về xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chủ trì tổ chức triển khai nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ Công an chủ trì về quản lý, sử dụng dữ liệu, định danh, xác thực điện tử; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì về xây dựng, phát triển nền tảng, hạ tầng kỹ thuật.

Tuyết Nhung