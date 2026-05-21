Theo UBND tỉnh Gia Lai, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tỉnh Gia Lai từng bước đi vào hoạt động ổn định.

Hiện toàn tỉnh có 14 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 135 đơn vị hành chính cấp xã. So với trước khi sắp xếp, Gia Lai giảm 238 đơn vị hành chính cấp xã. Cùng với đó, 100% phòng ban chuyên môn, chi cục thuộc sở đã hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ.

Điểm đáng chú ý trong quá trình vận hành mô hình mới là việc tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp thẩm quyền cho các sở, ngành và cơ sở.

Đến nay, tỉnh đã phê duyệt phân cấp 56 thủ tục hành chính và ủy quyền 317 thủ tục hành chính. Việc phân cấp, ủy quyền góp phần giảm bớt khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tăng tính chủ động cho các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra hoạt động Trung tâm hành chính công xã Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Thảo

Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt xuất sắc

Tính đến ngày 10/5, chỉ số “Phục vụ người dân, doanh nghiệp” của Gia Lai đạt 95,61 điểm, thuộc mức xuất sắc. Kết quả này được xem là một trong những căn cứ phản ánh hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của bộ máy sau sắp xếp.

Cùng với cải cách hành chính, kinh tế Gia Lai cũng ghi nhận kết quả tích cực. Quý I/2026, tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 8,51% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,75%, khu vực dịch vụ tăng 8,98%.

Bên cạnh phân cấp thủ tục hành chính, Gia Lai cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công vụ. Tỉnh đã triển khai Hệ thống Trợ lý ảo cho cán bộ, công chức tại 100% sở, ban, ngành và 135 xã, phường. Hệ thống này được sử dụng để hỗ trợ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Việc đưa công nghệ số vào hoạt động công vụ gắn với yêu cầu xử lý công việc trực tiếp, xuyên suốt hơn từ tỉnh đến cơ sở. Trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, việc chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ và sử dụng nền tảng dùng chung được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026 - 2030, địa phương sẽ tiếp tục tối ưu, kết nối các nền tảng dùng chung như Gia Lai Dashboard, Hệ thống thông tin cấp xã; tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, từng bước xây dựng môi trường làm việc không giấy tờ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Phú. Ảnh: Kim Loan

Tăng kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã là nơi trực tiếp tiếp nhận và xử lý nhiều nhiệm vụ liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, Gia Lai chú trọng kiểm tra, hỗ trợ cơ sở để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức 23 đoàn công tác kiểm tra toàn diện tại 135 xã, phường. Cùng với đó, tỉnh cử 11 tổ công tác chuyên ngành hỗ trợ trực tiếp các lĩnh vực quan trọng như đất đai, tài chính, kế toán.

Việc đưa các tổ công tác về cơ sở giúp các xã, phường sớm ổn định hoạt động theo mô hình mới, nhất là ở các lĩnh vực then chốt như đất đai, tài chính, kế toán.

Bên cạnh hỗ trợ chuyên môn, tỉnh cũng quan tâm điều kiện làm việc của cấp cơ sở. Gia Lai đã hỗ trợ các xã, phường mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu; đồng thời hoàn thành phê duyệt phương án xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư để ưu tiên phục vụ các mục đích công ích.

Công tác cán bộ và chế độ chính sách cũng được triển khai song song với quá trình sắp xếp tổ chức. Tỉnh đã giải quyết các chế độ, chính sách liên quan; đồng thời áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được điều động do thay đổi địa điểm làm việc.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ, phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn. Việc này nhằm hạn chế chồng chéo, đơn giản hóa quy trình phối hợp liên ngành và cập nhật các quy định phù hợp với không gian phát triển mới của địa phương.

Đồng thời chú trọng đào tạo cán bộ theo hướng thực chất, sát việc, nhất là đối với đội ngũ cấp xã - lực lượng trực tiếp xử lý nhiều nhiệm vụ ở cơ sở, đòi hỏi năng lực quản lý trên nhiều lĩnh vực.

Hà Nam - An Nhiên