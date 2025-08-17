Sáng 19/8 tại 34 tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó có 59 dự án, công trình hạ tầng giao thông.
Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, trong số 250 dự án (tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng) khởi công, khánh thành ngày 19/8 có 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công. Trong đó có 59 dự án, công trình hạ tầng giao thông.
Một số tuyến cao tốc, cầu khánh thành:
Tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng (thuộc cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025), dài 55,34 km, đi qua 2 tỉnh: Hà Tĩnh (12,9 km) và Quảng Bình (cũ) nay là tỉnh Quảng Trị. Điểm đầu giao với Quốc lộ 12C, nối tiếp cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), điểm cuối tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (cũ), khớp nối cao tốc Bùng – Vạn Ninh.
Tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ (thuộc cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025), dài 65,5 km. Điểm đầu dự án tại Km 675+400 (khớp nối với dự án Bùng – Vạn Ninh, xã Trường Ninh, Quảng Trị), điểm cuối tại Km 740+884,83 giao QL9A, kết nối cao tốc Cam Lộ – La Sơn (xã Hiếu Giang, Quảng Trị).
Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, dài hơn 17km. Dự án khởi công từ 3/2022, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.
Một số công trình sẽ khởi công
Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành (thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Tây), dài hơn 124 km, qua Bình Phước (cũ) nay là tỉnh Đồng Nai và Đắk Nông (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, tốc độ 100-120 km/h.
Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (thuộc tuyến Dầu Giây – Liên Khương), dài 60,24 km kết nối TPHCM với khu vực Tây Nguyên. Dự án được thiết kế 4 làn xe hạn chế với tổng vốn 8.496 tỷ đồng.
Tuyến có điểm đầu giao với cao tốc Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Giai đoạn một công trình sẽ xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 17m.
Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Tuyến cơ bản bám theo đường cũ mở rộng hai bên, trong đó có đoạn lên tới 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành xây mới 5 làn xe chiều TPHCM – Long Thành.
Cũng trong dịp này, 2 công trình lớn được khởi công gồm Cầu Ngọc Hồi và sân bay Gia Bình.
Trong đó,dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội) có tổng chiều dài khoảng 7,5km, cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng 32,3m, 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; tổng mức đầu tư 10.197 tỉ đồng.
Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh): Sân bay được quy hoạch với cấp 4E; công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/ năm thời kỳ 2021-2030 và khoảng 50 triệu hành khách/ năm tầm nhìn đến năm 2050.
Sân bay này được quy hoạch 4 đường băng (là sân bay thứ 2 của cả nước quy hoạch 4 đường băng sau sân bay Long Thành). Diện tích đất quy hoạch dự kiến của sân bay Gia Bình khoảng 1.960ha. Ước tính chi phí đầu tư sân bay Gia Bình theo quy hoạch khoảng 120.839 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 61.455 tỉ đồng tầm nhìn đến năm 2050.