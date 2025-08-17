Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, trong số 250 dự án (tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng) khởi công, khánh thành ngày 19/8 có 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công. Trong đó có 59 dự án, công trình hạ tầng giao thông.

Một số tuyến cao tốc, cầu khánh thành:

Tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng (thuộc cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025), dài 55,34 km, đi qua 2 tỉnh: Hà Tĩnh (12,9 km) và Quảng Bình (cũ) nay là tỉnh Quảng Trị. Điểm đầu giao với Quốc lộ 12C, nối tiếp cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), điểm cuối tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (cũ), khớp nối cao tốc Bùng – Vạn Ninh.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: Thiện Lương

Tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ (thuộc cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025), dài 65,5 km. Điểm đầu dự án tại Km 675+400 (khớp nối với dự án Bùng – Vạn Ninh, xã Trường Ninh, Quảng Trị), điểm cuối tại Km 740+884,83 giao QL9A, kết nối cao tốc Cam Lộ – La Sơn (xã Hiếu Giang, Quảng Trị).

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Ảnh: Hoàng Hà

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, dài hơn 17km. Dự án khởi công từ 3/2022, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Phần chính cầu Rạch Miễu 2 được hợp long vào ngày 19/4 vừa qua. Ảnh: Thuận Khánh

Một số công trình sẽ khởi công

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành (thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Tây), dài hơn 124 km, qua Bình Phước (cũ) nay là tỉnh Đồng Nai và Đắk Nông (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, tốc độ 100-120 km/h.

Phối cảnh cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành. Ảnh: Bộ Xây dựng

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (thuộc tuyến Dầu Giây – Liên Khương), dài 60,24 km kết nối TPHCM với khu vực Tây Nguyên. Dự án được thiết kế 4 làn xe hạn chế với tổng vốn 8.496 tỷ đồng.

Tuyến có điểm đầu giao với cao tốc Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Giai đoạn một công trình sẽ xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 17m.

Điểm đầu cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giao Quốc lộ 1 và kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Hoàng Anh

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Tuyến cơ bản bám theo đường cũ mở rộng hai bên, trong đó có đoạn lên tới 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành xây mới 5 làn xe chiều TPHCM – Long Thành.